У Львові вшанували пам’ять В’ячеслава Чорновола.

Сьогодні, 24 грудня, у Львові відбулись урочисті заходи з нагоди 82-ї річниці від дня народження В’ячеслава Чорновола.

Вшанувати пам'ять Чорновола зібралися представники влади та громадськості.

Урочистості розпочали з покладання квітів до пам’ятника видатному українцеві. Відтак відбулося громадське віче, а опісля Галицький академічний хор виконав патріотичні пісні.

Для довідки:

В'ячеслав Чорновіл – український політик, публіцист, літературний критик, діяч руху опору проти зросійщення та національної дискримінації українського народу, політичний в'язень СРСР. Провідник українського національно-демократичного визвольного руху кінця 1980-1990 років; Герой України (посмертно).

Ініціатор проголошення Декларації про державний суверенітет України 16 липня 1990 року та Акта проголошення Незалежності України 24 серпня 1991 року.

Разом з іншими видатними діячами започаткував в Україні національно-визвольний рух шістдесятників і дисидентів. Засновник і головний редактор підпільного українського часопису «Український вісник». Член Української Гельсінської групи. Один з ініціаторів створення Української гельсінської спілки. Кілька разів ув'язнений за «антирадянську пропагґанду» (1967-1969, 1972-1979, 1980-1988). Перебував у мордовських таборах суворого режиму і на засланні. Сумарно пробув у неволі 17 років. У 1990-1992 рр. – голова Львівської обласної ради. Народний депутат України з березня 1990 р.

Кандидат у Президенти України на виборах 1991 р (2-ге місце, 7 420 727 голосів або 23,27%). З 1992 року й до смерті – голова Народного Руху України. З жовтня 1991-го – Гетьман українського козацтва. З 1995 року – член української делегації в Парламентській Асамблеї Ради Європи.

Тричі одружений. З першою дружиною – Іриною Брунець мав сина Андрія, від другої – Олени Антонів – Тараса. Третьою дружиною стала відома дисидентка Атена Пашко. Загинув 25 березня 1999 року за нез'ясованих обставин в автокатастрофі на шосе під Борисполем. Найімовірніше, Чорновола «прибрали» як небезпечного конкурента на майбутніх президентських виборах. Похований у Києві на Байковому кладовищі на центральній алеї.

У період з 1990-го до 1992 року Чорновіл був головою Львівської обласної ради.