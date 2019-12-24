На Далекому Сході РФ розбився російський винищувач п'ятого покоління.

Су-57 впав у тайзі, пілотові вдалося вижити.

 

 

Поблизу російського міста Комсомольська-на-Амурі в Хабаровському краї під час випробувального польоту розбився російський винищувач п'ятого покоління Су-57  (заводський індекс - Т50). Про це у вівторок, 24 грудня, повідомив російський інформаційний портал lenta.ru з покликом на інформацію Об'єднаної авіабудівної корпорації (ОАК). 

 

 

Катастрофа літака сталася за 111 кілометрів від аеродрому базування. За даними ОАК, система аварійного покидання літака спрацювала штатно, пілот катапультувався і залишився живим. Жертв і руйнувань на землі також немає.

 

За інформацією агентства «Інтерфакс», літак, який розбився, ще не належав Міністерству оборони РФ і випробовувався цивільним пілотом. Він був першим серійним зразком, що мав бути переданий російським військовикам ще до кінця 2019 року.

 

Російські ЗМІ, покликаючись на інформовані джерела, повідомляють, що серед основних можливих версій катастрофи Су-57 розглядаються технічна несправність і людський чинник. Метеоумови в Хабаровському краї під час випробувань були сприятливими. 

24.12.2019

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