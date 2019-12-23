Контактна група домовилась про звільнення частини поневолених.

 

Учасники Тристоронньої контактної групи з урегулювання ситуації на Донбасі під час відеоконференції в понеділок домовилися про звільнення утримуваних осіб в окремих районах Донецької та Луганської областей до кінця 2019 року.

 

Про це повідомила у понеділок увечері прессекретар представника України в ТКГ, другого Президента України Леоніда Кучми Дарка Оліфер.

 

 

"Під час відеоконференції Тристоронньої контактної групи досягнуто домовленості щодо взаємного звільнення утримуваних осіб до кінця року, як це й передбачено підсумками саміту лідерів країн "нормандської четвірки" в Парижі", – написала вона.

 

Повернення утримуваних осіб відбудеться до кінця цього року, повідомила представниця України в гуманітарній підгрупі ТКГ Валерія Лутковська.

 

"Було, нарешті, досягнуто домовленості про проведення взаємного звільнення осіб до кінця цього року, як, власне, й було домовлено під час паризького саміту в "нормандському форматі". Й це величезне щастя, тому що ми зможемо, нарешті, забрати з незаконного тримання під вартою тих наших хлопців, яких не змогли забрати в грудні 2017 року, тих хлопців, які протягом чотирьох років після Іловайська, Дебальцевого перебували в полоні, і які протягом чотирьох років не мали можливості навіть поспілкуватися зі своїми сім'ями", – сказала Лутковська, згідно з повідомленням прес-служби Президента України.

 

Зі слів Лутковської, списки ще не готові – "дошліфовуємо".

 

"Просила б усіх не маніпулювати інформацією, оскільки за цією процедурою взаємного звільнення – долі людей", – закликала вона.

 

На зустрічі ТКГ у Мінську 18 грудня не вдалося дійти згоди щодо звільнення утримуваних осіб. Українська сторона, згідно з домовленостями саміту "нормандської четвірки", наполягала на обміні "всіх на всіх", однак під час зустрічі ТКГ не вдалося узгодити списки утримуваних осіб.

 

19 грудня Кучма заявив, що переговори з питання звільнення поневолених мусять відновитися. Після розмови із Володимиром Зеленським Кучма зателефонував до Боріса Ґризлова і запропонував певні нові пропозиції. "Треба все-таки спробувати, не відкладаючи, провести скайп-конференцію з цього питання", – заявляв тоді Кучма.

 

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