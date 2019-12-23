Працівники ФСБ створили злочинну групу з бойовиків «ДНР-ЛНР».

Угруповання займалося рекетом і пресуванням контрабандистів.

Співробітниківи ФСБ звинувачують в створенні злочинного угруповання, яке складалося з терористів з ОРДЛО. Про це повідомило видання Meduza, якому вдалося ознайомилася з матеріалами кримінальної справи. За версією слідства, ця банда була створена, щоб нападати на інше угруповання, яке займалося контрабандою «сірих айфонів й інших ґаджетів».

За інформацією видання, у грудні 2016 року співробітники спеціального підрозділу ФСБ провели рейд проти угруповання контрабандистів. Воно займалося нелеґальним ввезенням до Росії смартфонів й іншої дорогої електроніки в поштових посилках. Силову підтримку при цьому рейді надавали озброєні люди з організації ЄНОТ («Единые народные общинные товарищества»), котрі пройшли збройний конфлікт на сході України. Частину техніки вартістю 27 мільйонів рублів вилучили; ще частина була викрадена співробітниками ФСБ та їхніми помічниками. В ході розслідування співробітникам ФСБ вдалося вийти на відомості про можливе відмивання в цій схемі грошей з викрадених гакерами банківських карт.

У жовтні 2017 року проти самих оперативників ФСБ розпочалася внутрішня перевірка. Вони припинили всі контакти з ЄНОТ. Останні ж, залишившись без покровителів, самі потрапили в розробку співробітників Управління зі захисту конституційного ладу ФСБ.

У жовтні 2019 року заарештованих за підозрою в керівництві злочинним угрупованням співробітників ФСБ відпустили з ізолятора. Справа про контрабанду смартфонів і можливе відмивання гакерських грошей закінчилося для них невеликими штрафами і поверненням вилученого майна. Тим часом прихильники самопроголошених «ДНР» і «ЛНР» залишилися в СІЗО за тяжким звинуваченням.