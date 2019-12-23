Вбивство Шеремета: Суд залишив Антоненка під вартою до лютого.

 

Київський апеляційний суд залишив під арештом музиканта Андрія Антоненка (Riffmaster), підозрюваного в організації вбивства журналіста Павла Шеремета.

 

Про це повідомляє видання theBabel.

 

 

Слухачі судового засідання зустріли рішення суддів криками "Ганьба".

 

Суд залишив Антоненка під вартою до 8 лютого 2020 року.

 

Прокурор, вимагаючи залишити Антоненка під арештом, серед ризиків назвав можливість тиску на свідків та експертів, оскільки він проживав "біля місця злочину". Також прокурор додав, що Антоненко може підтримувати зв'язок зі ще одним підозрюваним у справі – Владиславом Грищенком, який "вміє робити вибухівку".

 

Адвокат Станіслав Кулик просив звільнити Антоненка, аргументуючи це тим, що в доказових матеріалах його підзахисний не фігурує. "Немає жодних підстав застосовувати до пана Антоненка запобіжний захід. Він не збирається ховатися, він просто хоче бути з родиною під час свят", – сказав Кулик і додав, що звинувачення Антоненка в расизмі безглузді, оскільки при обшуці в нього не знайшли доказів, а Шеремет "не був представником іншої раси".

 

Перед цим, згідно з даними медій, біля будівлі суду перебували десятки військових автомобілів, на території суду – приблизно 100 осіб у повному екіпіруванні, які перевіряли учасників засідання. Також через великий ажіотаж суддя обмежив кількість місць до 35, тому до зали потрапили лише найближчі родичі, деякі журналісти та особи, котрі мали намір узяти на поруки.

 

Згідно з версією слідства, Андрій Антоненко брав участь у закладанні вибухівки під автомобіль Павла Шеремета і є організатором убивства.

 

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