Трамп заморозив допомогу Україні через півтори години після розмови зі Зеленським.

Пентагон отримав першу офіційну вказівку зупинити надання Україні військової допомоги через півтори години після телефонної розмови президентів США й України 25 липня. Це випливає з електронних листів, отриманих за рішенням суду американською неурядовою організацією Center for Public Integrity (СРІ).

У документах на 146 сторінках наводиться листування посадовців Пентагону і Служби бюджету та управління Білого дому щодо надання оборонної допомоги Україні, зазначає "Радіо Свобода".

Велику частину тексту в документах було закрито чорнилами, що ускладнює встановлення деталей, зауважили в CPI, але наголосили на наявності великої кількості свідчень, що підтверджують стурбованість посадовців Білого дому правомірністю рішення про затримку допомоги Києву. Зокрема, в листуванні посадовці обговорюють нестачу пояснень затримки допомоги, а також утаємниченість процесу.

Зокрема, про вказівку про затримання допомоги в день, коли Дональд Трамп розмовляв із українським Президентом Володимиром Зеленським, свідчить електронне повідомлення посадовця Білого дому Майка Даффі.

"На підставі вказівок, які я отримав у світлі планів адміністрації переглянути допомогу Україні, включаючи Ініціативу з оборонної безпеки України, будь ласка, утримайтесь від будь-яких подальших асигнувань Міністерства оборони до надання інструкцій у рамках цього процесу", – писав Даффі в Пентагон 25 липня.

Цей лист датований 11:04 25 липня, тобто він був відправлений через 90 хвилин після розмови президентів, що стала причиною розслідування щодо імпічменту Трампа.

Розслідування про можливість імпічменту Трампа розпочалося у вересні – після того, як співробітник спецслужб, ім’я якого офіційно досі не названо, написав скаргу на тиск, який президент, за його даними, чинив на Україну із метою нашкодити своєму можливому суперникові на виборах 2020 року демократу Джо Байдену.

Минулого тижня Дональд Трамп став третім президентом США після Ендрю Джонсона і Білла Клінтона, якому Палата представників оголосила імпічмент. Імпічмент оголошений за двома представленими демократами статтями обвинувачення – у зловживанні владою і в перешкоджанні роботі Конгресу.

Відтак питання про усунення 45-го президента з посади має розглянути Сенат США. Оскільки для відсторонення потрібні дві третини голосів, а більшість у Сенаті – в республіканців, то Дональд Трамп, найімовірніше, збереже свою посаду.