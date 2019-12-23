Росія добудувала Керченський міст і чекає Путіна на рейках.

Росія оголосила про завершення прокладання залізничних шляхів і відтак про завершення будівництва Керченського мосту. У понеділок президент РФ Владімір Путін візьме участь у відкритті залізничного сполучення. Візит Путіна не погоджено з Україною; також РФ займалася і спорудженням мосту без належних дозволів української сторони.

"Голова держави візьме участь в урочистих заходах, присвячених відкриттю залізничного руху Кримським мостом, поспілкується з робітниками-мостовиками", – ідеться в анонсі пресслужби Кремля.

Напередодні представник замовника – управління федеральних автомобільних доріг "Тамань" – Кайрат Турсунбеков офіційно повідомив, що залізнична частина Кримського мосту вже готова до прийому перших потягів. У понеділок поїзд рушає в Севастополь із Санкт-Петербурга (очікуваний час у дорозі – дві доби), а у вівторок – із Москви до Сімферополя (півтори доби).

Зі слів Турсунбекова, мостовики отримали висновок про відповідність об'єкта технічним регламентам і належну проєктну документацію, отримали дозвіл на введення в експлуатацію.

Чиновник визнав, що міст зведено в складних умовах, адже доводилося працювати в регіоні "зі складною геологією, високою сейсмікою, регулярними вітровими навантаженнями, можливими льодоходами". Втім, російські будівничі запевняють, що міст точно простоїть 100 років.