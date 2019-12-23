Перший тур виборів президента Хорватії визначив двох фаворитів.

Ними стали чинна президентка і опозиційний експрем'єр.

Опозиційний соціал-демократ, колишній прем'єр-міністр Хорватії Зоран Мілановіч (Zoran Milanović) став лідером першого туру виборів, який відбувся в неділю, 22 грудня. Правом взяти участь у голосуванні скористалося приблизно 1,9 млн зареєстрованих виборців із 3,8 млн. Таким чином електоральна фреквенція становила 51,18%.

Як засвідчують останні дані Центральної виборчої комісії Хорватської Республіки, за результатами опрацювання майже ста відсотків бюлетенів він набрав 29,57 відсотка голосів. Про це повідомило хорватське видання Vijesti.

Друге місце посіла чинна президентка-консерваторка Колінда Грабар-Кітаровіч (Kolinda Grabar-Kitarović), котра обіймає цю посаду з лютого 2015 року. За неї проголосувало 26,64 хорватів, котрі прийшли на виборчі дільниці. Тож саме вони двоє позмагаються за посаду глави держави у другому турі.

Третім прийшов до фінішу незалежний кандидат Мирослав Шкоро (Miroslav Škoro), відомий музикант і бізнесмен. Він здобув підтримку 24,42 відсотка виборців. Загалом на посаду президента країни в першому турі претендували 11 політиків.

Оскільки жоден кандидат не набрав понад 50 відсотків голосів, то, згідно з хорватським виборчим законодавством, президент визначатиметься у другому турі. В ньому візьмуть участь володарі перших двох місць, тобто Зоран Мілановіч і Колінда Грабар-Кітаровіч. Другий тур відбудеться через два тижні – п’ятого січня 2020 року.