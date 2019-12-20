"Беркутівця", звинуваченого у розстрілах на Майдані, звільнили з-під варти.

Святошинський суд Києва постановив звільнити з-під варти колишнього "беркутівця" Олександра Маринченка, звинуваченого у розстрілі протестувальників на вулиці Інститутській в Києві 20 лютого 2014 року.

Про це повідомляє hromadske.

Колишні "беркутівці" Маринченко (ліворуч) та Янішевський на лаві підсудних

Суд розглядав клопотання прокурорів про продовження запобіжного заходу п'ятьом "беркутівцям" – таке клопотання розглядають кожні два місяці. Суддя Сергій Дячук ухвалив рішення залишити ще на два місяці Янишевського, Аброськіна і Зінченка під вартою, а Маринченка – відпустити під цілодобовий домашній арешт.

Зі слів прокурора Ігоря Земскова, мотивація суду – не встановлено даних щодо того, що зброя Маринченка зникла і що з неї вбивали протестувальників.

Прокурори у справі просили усім п'ятьом продовжити обрані ним раніше запобіжні заходи.

Раніше Святошинський суд відпустив одного з обвинувачених у вбивствах "беркутівців", Тамтуру, під домашній арешт, а у жовтні навіть дозволив зняти електронний браслет, щоб "влаштуватися на роботу".

Також у липні Шевченківський суд відпустив під домашній арешт ексглаву СБУ Олександра Щеголєва, а у жовтні пом'якшив запобіжний захід до особистого зобов'язання.

27 листопада Київський апеляційний суд звільнив "ексберкутівця" Шаповалова з-під варти під домашній арешт.