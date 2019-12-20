Кабінет Міністрів постановив закрити увесь ігровий бізнес.

Кабінет Міністрів України заборонив поширення грального бізнесу під виглядом державних лотерей: урядовці проголосували за скасування відповідних положень у ліцензійних умовах щодо розповсюджувачів лотерей.

Про це поінформував на своїй сторінці в Facebook прем’єр-міністр Олексій Гончарук.

“Тепер заклади з гральними автоматами не зможуть нелегально працювати під виглядом державних лотерей, прикриваючись договорами на розповсюдження державних миттєвих лотерей”, – зазначив Гончарук.

Він уточнив, що вже дав доручення Національній поліції України провести масову перевірку діяльності всіх операторів держлотерей на дотримання закону про заборону грального бізнесу. Державна фіскальна служба, своєю чергою, повинна організувати перевірки ліцензій всіх “державних лотерей”.

Як поінформували в прес-службі уряду, вночі вже закрили понад 150 закладів по Україні, вилучивши обладнання на 46 млн грн.

“В Україні працює лише три оператори державних лотерей. Однак це не заважає десяткам сотень закладів по всій країні здійснювати гральну діяльність, заборонену законом, прикриваючись лотереями. Як це працює? Ці заклади укладають з операторами держлотерей договори на розповсюдження. Прикриваються цими договорами, однак на території закладу встановлюють гральні автомати, які заборонені законом. Ми ці схеми припиняємо”, – запевнив Гончарук.

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков дав доручення Національній поліції припинити функціонування всіх гральних закладів в Україні до 16:00 20 грудня.

"Постанова Кабміну нам диктує, що всі гральні клуби, лотереї та гральні заклади повинні бути зачиненими. Вимагаю від Нацполіції до 16 години 20 грудня відповідно до постанови КМУ припинити функціонування гральних закладів", – заявив Аваков.

"Тепер всі державні лотереї позбавлені можливості використовувати свої електронні системи. У зв’язку з цим необхідно створити постійно діючі мобільні групи слідчих підрозділів та ДСР на місцях. Ці групи повинні протидіяти, виявляти та документувати незаконний гральний бізнес", – повідомив голова департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції Володимир Околіт.

Президент України Володимр Зеленський заявив, що заборона ігрового бізнесу зумовлена провалом профільного законопроєкту у Верховній Раді.

"Ми знаємо, хто за цим стоїть. Не хочете грати за прозорими правилами? Не хочете працювати цивілізовано і платити в бюджет? Що ж, давайте по-іншому. Відсьогодні негайно закриваємо всі гральні зали", – написав Зеленський у Facebook.