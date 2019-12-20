У Львові «накрили» мережу підпільних гральних закладів.

СБУ блокувала у Львові діяльність угруповання, яке спеціалізувалося на організації незаконного грального бізнесу в місті. Про це повідомило Управління Служби безпеки України у Львівській області.

Гральні заклади працювали всупереч Закону України «Про заборону грального бізнесу в Україні». За інформацією управління, учасники групи, до якої входило 14 місцевих мешканців, налагодили роботу семи підпільних точок азартних ігор в обласному центрі. Вони застосовували неліцензійну комп’ютерну техніку зі спеціальним програмним забезпеченням, щоб клієнти мали доступ до симуляторів гральних автоматів.

Під час обшуків за адресами казино правоохоронці виявили й вилучили понад 250 носіїв фальсифікованого програмного забезпечення, зокрема системних блоків комп’ютерів, а також гроші, одержані незаконним шляхом.

У межах кримінального провадження, відкритого за ст. 203-2 (зайняття гральним бізнесом) ККУ, тривають слідчі дії. Наразі встановлюють, чи причетні високопосадовці правоохоронних органів до «дахування» діяльності цього нелегального бізнесу.

Як повідомили у пресцентрі СБУ, цієї ночі загалом «накрили» 43 підпільні гральні заклади у 6 областях: Києві, Дніпрі, Львові, Одесі, Харкові та Запоріжжі. Оперативники провели 57 одночасних обшуків за місцями розташування злачних місць, які діяли під «дахом» правоохоронців.

Під час спецоперації вилучено 33 столи для гри у покер, 293 гральні автомати, 11 рулеток і майже 1 мільйон гривень готівки, отриманої від нелегального бізнесу.

Такі активні дії СБУ, вочевидь, допоможуть виконати обіцянку міністра внутрішніх справ Арсена Аракова, який сьогодні під час селекторної наради заявив, що на виконання постанови Кабміну в Україні відсьогодні припиняють функціонування всі гральні заклади.

«Постанова Кабінету Міністрів вже опублікована й набула чинності. Вона полягає в тому, щоб скасувати наказ Державного комітету з питань регуляторної політики та підприємництва Міністерства фінансів від 12 грудня 2012 року в частині діяльності розповсюджувачів лотерей. Національній поліції та фіскальній службі забезпечити вжиття відповідних заходів», – сказав Аваков.

Міністр додав, що це питання регулюватиме спеціальний закон, який наразі розглядає та ухвалить Верховна Рада.

«Постанова Кабміну нам диктує, що всі гральні клуби, лотереї та ігральні заклади повинні бути зачиненими. Вимагаю від Нацполіції до 16 години 20 грудня відповідно до постанови КМУ припинити функціонування гральних закладів», – зазначив Аваков.

Своєю чергою, голова Національної поліції Ігор Клименко доповів, що поліція готова до виконання наказу. А начальник управління Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції Олександр Околіт зазначив, що лише за минулу ніч поліція припинила діяльність 152 різноманітних об’єктів грального бізнесу, які вважали незаконними. Приблизна загальна вартість вилученого грального обладнання – 46 мільйонів гривень.

«Сьогодні вночі спеціалісти ДСР відпрацювали лише ті гральні заклади, які вважали незаконними. А після рішення Кабінету Міністрів буде скасовано електронні системи. Тепер усі державні лотереї позбавлено можливості використовувати свої електронні системи. У зв’язку з цим необхідно створити постійно діючі мобільні групи слідчих підрозділів та ДСР на місцях. Такі групи мають протидіяти, виявляти та документувати незаконний гральний бізнес», – додав Околіт.