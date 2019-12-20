У Львові «накрили» мережу підпільних гральних закладів.

 

 

СБУ блокувала у Львові діяльність угруповання, яке спеціалізувалося на організації незаконного грального бізнесу в місті. Про це повідомило Управління Служби безпеки України у Львівській області.

 

Гральні заклади працювали всупереч Закону України «Про заборону грального бізнесу в Україні». За інформацією управління, учасники групи, до якої входило 14 місцевих мешканців, налагодили роботу семи підпільних точок азартних ігор в обласному центрі. Вони застосовували неліцензійну комп’ютерну техніку зі спеціальним програмним забезпеченням, щоб клієнти мали доступ до симуляторів гральних автоматів.

 

 

Під час обшуків за адресами казино правоохоронці виявили й вилучили понад 250 носіїв фальсифікованого програмного забезпечення, зокрема системних блоків комп’ютерів, а також гроші, одержані незаконним шляхом.

 

У межах кримінального провадження, відкритого за ст. 203-2 (зайняття гральним бізнесом) ККУ, тривають слідчі дії. Наразі встановлюють, чи причетні високопосадовці правоохоронних органів до «дахування» діяльності цього нелегального бізнесу.

 

 

Як повідомили у пресцентрі СБУ, цієї ночі загалом «накрили» 43 підпільні гральні заклади у 6 областях: Києві, Дніпрі, Львові, Одесі, Харкові та Запоріжжі. Оперативники провели 57 одночасних обшуків за місцями розташування злачних місць, які діяли під «дахом» правоохоронців.

 

Під час спецоперації вилучено 33 столи для гри у покер, 293 гральні автомати, 11 рулеток і майже 1 мільйон гривень готівки, отриманої від нелегального бізнесу.

 

Такі активні дії СБУ, вочевидь, допоможуть виконати обіцянку міністра внутрішніх справ Арсена Аракова, який сьогодні під час селекторної наради заявив, що на виконання постанови Кабміну в Україні відсьогодні припиняють функціонування всі гральні заклади.

 

«Постанова Кабінету Міністрів вже опублікована й набула чинності. Вона полягає в тому, щоб скасувати наказ Державного комітету з питань регуляторної політики та підприємництва Міністерства фінансів від 12 грудня 2012 року в частині діяльності розповсюджувачів лотерей. Національній поліції та фіскальній службі  забезпечити вжиття відповідних заходів», – сказав Аваков.

 

 

Міністр додав, що це питання регулюватиме спеціальний закон, який наразі розглядає та ухвалить Верховна Рада.

 

«Постанова Кабміну нам диктує, що всі гральні клуби, лотереї та ігральні заклади повинні бути зачиненими. Вимагаю від Нацполіції до 16 години 20 грудня відповідно до постанови КМУ припинити функціонування гральних закладів», – зазначив Аваков.

 

Своєю чергою, голова Національної поліції Ігор Клименко доповів, що поліція готова до виконання наказу. А начальник управління Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції Олександр Околіт зазначив, що лише за минулу ніч поліція припинила діяльність 152 різноманітних об’єктів грального бізнесу, які вважали незаконними. Приблизна загальна вартість вилученого грального обладнання – 46 мільйонів гривень.

 

«Сьогодні вночі спеціалісти ДСР відпрацювали лише ті гральні заклади, які вважали незаконними. А після рішення Кабінету Міністрів буде скасовано електронні системи. Тепер усі державні лотереї позбавлено можливості використовувати свої електронні системи. У зв’язку з цим необхідно створити постійно діючі мобільні групи слідчих підрозділів та ДСР на місцях. Такі групи мають протидіяти, виявляти та документувати незаконний гральний бізнес», – додав Околіт.

 

20.12.2019

До теми

Коли багаті та бідні співпрацюють
Багатих вважають більше здатними до кооперативної поведінки, ніж бідних.
20.12.19 | | Наука
Імпічмент: хто собі більше нашкодить?
Максим МУЛЯР
От, нарешті воно й сталося: демократи в Конґресі запустили процедуру імпічменту. Практично всі експерти переконані, що Сенат захистить Дональда Трампа. Питання лише в тому, як хід імпічменту вплине на рейтинг президента – позитивно чи негативно.
20.12.19 | | У світі
Ще про кінець світа
Д-р Володимир Кучер
Сто років тому світ пережив черговий кінець світу, передбачений на 17 грудня 1919 р. Але це пророцтво було малим пивом в порівнянні з віщуваннями Штьофлера на лютий 1524-го.
19.12.19 | | Минуле
Сенс реальності
Євген Гулевич
Міколь – вниклива документалістка: багато ще чого треба змінювати в країні, де стільки абсурдного; розмірковуючи про сенсовність безсенсовного у фільмі, сприймаємо абсурд наскільки візуально, що він має бути показаним, аби стати видимим.
18.12.19 | | Штука
Меншість рулить
Ілько ЛЕМКО
Зелені команди при владі аніскілечки не боятимуться тисяч наметів рускава міра, а будуть боятися лише мізерного відсотка справжніх українських патріотів.
18.12.19 | | Дискурси
Jazz Bez with Marek у Дрогобичі
Єва Райська
Цьогоріч формат фестивалю був дещо іншим: бо не лише джаз лунав зі сцени дрогобицького театру, а здебільшого сучасна імпровізаційна музика. Все, як любив Маркіян Іващишин: нові віяння музики, інакша інтерпретація джазу, свіжі ритми звучання, більш глибші форми пізнання музики.
17.12.19 | | Штука
Ядерна програма США: хто був четвертим шпигуном?
Технік з Мангеттенського проєкту передавав таємну інформацію Радянському Союзові.
17.12.19 | | Наука
Електронний код нації
Володимир СЕМКІВ
Держава в смартфоні: мобільні застосунки для документів, online-вибори і online-референдуми. Це класна ідея? Як далеко у наше життя можна пускати новітні технології?
17.12.19 | | Галичина

© 2019 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.