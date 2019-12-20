"Буде, як вдома": Президент призначив посла в США і представника в ООН.

 

Президент Володимир Зеленський призначив послом України у Сполучених Штатах Америки Володимира Єльченка. Дотепер Єльченко очолював постійне представництво України в Організації Об'єднаних Націй.

 

 

Натомість керівником українського представництва в ООН призначено Сергія Кислицю, заступника міністра закордонних справ України.

 

Володимир Єльченко привітав свого колегу з призначенням. "Він чутиметься тут, як удома. Всього найліпшого", – написав новий посол України у США.

 

Наприкінці минулого тижня міністр закордонних справ України Вадим Пристайко повідомив про те, що Сполучені Штати Америки дали згоду на призначення новим послом України в США Володимира Єльченка.

 

"Ми вже отримали агреман. З кандидатурою ми визначилися ще два місяці тому – це є наш теперішній представник в ООН Володимир Єльченко... Ми найближчим часом зможемо оприлюднити укази щодо призначення цілої низки керівників важливих для нас місій", – розповів Пристайко в інтерв'ю УНІАН.

 

20.12.2019

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