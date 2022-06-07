Представник Росії втік з засідання РБ ООН через критику Шарлем Мішелем.

Президент Євроради звинуватив Москву у штучному створенні продовольчої кризи через крадіжки українського зерна та навмисний обстріл зерносховищ.

 

 

На засіданні Ради Безпеки ООН, присвяченому вторгненню Росії в Україну, взяв участь президент Європейської Ради Шарль Мішель. У своєму виступі він звинуватив Росію у воєнних злочинах та продовольчому шантажі, у провокуванні ґлобальної продовольчої кризи. Про це повідомила інформаційна аґенція Reuters.

 

Шарль Мішель сказав, зокрема, що Росія бомбардує українські зерносховища, не дає сіяти на більшій частині території України, краде зерно на захоплених територіях, а також намагається використати продовольчу кризу як зброю. 

 

«Кремль використовує постачання продовольства як невидимі ракети проти країн, що розвиваються… Кремль атакує зерносховища і викрадає зерно з України, звинувачуючи інших», – заявив Мішель.

 

При цьому президент Європейської Ради нагадав, що всупереч твердженням Кремля, ЄУ не вводила санкцій проти російського аграрного сектору, а обмеження, які діють, ніяк не заважають їй експортувати зерно і добрива до третіх країн. Тому, за його словами, вимоги Москви зняти санкції для того, щоб Росія могла поставляти зерно, – абсолютно безпідставні.

 

Шарль Мішель також звинуватив російських військовиків у скоєнні воєнних злочинів і злочинів проти людяності. Зокрема йшлося про сексуальне насильство, що було в центрі уваги засідання Ради Безпеки. Він описав це як «тактику тортур, терору та репресій».

 

У відповідь на слова Мішеля постійний представник Росії в ООН Василь Небензя звинуватив європейського політика у «поширенні брехні» та полишив зал засідань. 

 

«Пане после, ви можете вийти зі зали. Можливо, це простіше, ніж слухати правду, любий после», – відреагував президент Євроради на демарш росіянина. Відео з цією реакцією він виклав на своїй сторінці у Twitter.

 

«Ще ніколи нерви так не підводили путінського посланця», – прокоментував поведінку Небензі постійний представник України при ООН Сергій Кислиця.

07.06.2022

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