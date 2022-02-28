Посол України в ООН запропонував Путіну застрелитися.

Створений Росією рівень загрози безпеці – такий самий, як під час Другої світової війни або й вищий, враховуючи наказ Путіна привести ядерні сили в режим особливого чергування.

Про це заявив у понеділок постійний представник України при ООН Сергій Кислиця під час спеціального засідання Генасамблеї, присвяченого засудженню російської війни проти України, передає "Інтерфакс-Україна".

"Нам довелося скликати екстрене спеціальне засідання, оскільки рівень загрози глобальній безпеці був прирівняний до тієї, яка існувала у Другу світову війну або навіть вище після наказу Путіна привести в бойову готовність російські ядерні сили. Що за шаленство. Якщо він хоче вбити себе, йому не треба використовувати для цього ядерний арсенал, він має зробити те, що зробила людина у Берліні у бункері у травні 1945 року", – сказав Кислиця.

Постпред наголосив, що всі у залі Генасамблеї ООН і всі у світі знають, що Росія і тільки Росія розпочала це вторгнення, котрому нині сприяє і Білорусь.

"Ця війна не була спровокована, вона була обрана деким, хто сидить наразі у бункері. Ми знаємо, що трапилося з людиною, яка сиділа в бункері в Берліні у травні 1945-го", – додав Кислиця.