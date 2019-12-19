Шотландія оголосила про намір провести повторний референдум щодо незалежності.

Шотландський уряд звернувся до Лондона з ініціативою відповідних перемовин.

Нікола Стерджен

Керівниця уряду шотландської автономії Нікола Стерджен (Nicola Sturgeon) закликала британський уряд до переговорів про новий референдум щодо незалежності Шотландії. Про це повідомила телерадіокомпанія ВВС. Стерджен заявила, що після перемоги Шотландської національної партії на загальних виборах 12 грудня у 48-ми з 59-ти виборчих округів в Шотландії у неї є незаперечний мандат на референдум.

Однак для проведення нового волевиявлення потрібна згода британського уряду, а прем'єр-міністр Борис Джонсон ще раніше обіцяв не допустити цього кроку. Він вважає, що питання було вирішене ще під час плебісциту в 2014 році, коли 55% шотландців проголосували проти незалежності.

Стерджен вже заявила, що Brexit вносить свої радикальні корективи у настрої шотландців. За її словами, навіть якщо Лондон відмовить, то це не зупинить шотландських сецесійників.

У відкритому листі до Джонсона Стерджен стверджують, що чимраз більше шотландців підтримують другий референдум. Водночас вона відкинула можливість неофіційного голосування без схвалення центрального уряду на кшталт того, як сталося в Каталонії 2017 року. Згідно з попередніми планами, шотландський уряд хоче провести повторний референдум в другій половині 2020 року.