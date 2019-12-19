НАБУ і САП назвали фікцією проєкт "Слуги народу" щодо недоторканності.

Національне антикорупційне бюро і Спеціалізована антикорупційна прокуратура закликали Президента ветувати законопроєкт щодо депутатської недоторканності, прийнятий на засіданні Верховної Ради у середу. На погляд НАБУ і САП, проєкт концентрує владу в руках Генпрокурора та запроваджує "контрольовану" недоторканність.

Про це йдеться у заяві, поширеній НАБУ.

"Проголосований 18 грудня 2019 року Верховною Радою України законопроєкт №2237 щодо нібито скасування депутатської недоторканності знизить ефективність розслідування злочинів, вчинених за участі чинних парламентарів", – вважають Артем Ситник і Назар Холодницький.

"Окремі прийняті норми можуть призвести до виникнення процесуальних проблем ще на початку розслідування та дозволити цим учасникам уникнути відповідальності", – зазначили вони.

"Так, відповідно до законопроєкту №2237, Генеральний прокурор стане єдиним в Україні, хто зможе внести відомості про вчинення кримінального правопорушення народним депутатом України до Єдиного реєстру досудових розслідувань", – пояснюють автори заяви.

"Вказана норма ставить під загрозу незалежність детективів НАБУ і прокурорів САП у своїй діяльності, адже тепер перед тим, як розпочати розслідування, вони мають звернутися до Генпрокурора, щоб переконати його внести відомості до ЄРДР. Крім того, законопроєкт не визначає, яким чином слідчі мають передавати інформацію Генпрокурору, щоб той розпочав розслідування", – обґрунтовують Холодницький зі Ситником.