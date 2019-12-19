Святий Миколай миліший українцям, аніж Дід Мороз.

Українці прихильніше ставляться до Святого Миколая, аніж до Діда Мороза. Згідно з даними соціологічного опитування групи "Рейтинґ", у Миколая вірить понад половина українців (52%), натомість у Мороза – щотретій (31%).

Віра українців у Миколая від року до року зростає. Для прикладу, торік у Святого вірило 43%. У той же час, зростає віра й до Діда Мороза (торік – 25%).

Миколай популярніший за Діда Мороза у всіх реґіонах України. Водночас, найбільше у Святого вірять на Заході (58%).

76% українців дотримуються традиції дарувати подарунки на День Святого Миколая. Протягом року число респондентів, котрі заявили, що дотримується цієї традиції, збільшилась (у 2018-му – 67%). Традиція дарувати подарунки найбільш популярна на Заході (майже 90%).

Найпопулярнішим святом різдвяного циклу для українців є Новий рік: 43% люблять святкувати заповітний бій курантів, а 40% шанують Різдво.

Географічно, Різдво є найбільш жаданим святом для Заходу (67%).

Також Свято Христового Народження є популярнішим, аніж Новий рік, у селах – 48% проти 33%.

Інформація про опитування. Аудиторія: мешканці України від 18 років і старші. Вибірка репрезентативна за типом поселення, регіонами, віком, статтю. Вибіркова сукупність: 2000 респондентів. Помилка репрезентативності дослідження: не більше 2,2%. Терміни проведення: 5-8 грудня 2019 р.