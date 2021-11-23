«Дударик» запрошує на мюзикл-казку «Пригода Святого Миколая».

 

Національна академічна чоловіча хорова капела «Дударик» зіграє мюзикл «Пригода Святого Миколая» 18 і 19 грудня у Центрі Довженка та в Львівській національній філармонії, повідомили у капелі.

 

 

«Пригода Святого Микола за популярністю – топ-мюзикл для дитячої аудиторії в різдвяно-новорічний час. З року в рік у Львові капела дає 4-6 вистав із незмінним успіхом. Секрет простий – казковий сюжет, чудові актори, неперевершена музика, реальні емоції і драйв від першої до останньої хвилини дійства. Глядач опиняється у вирі баталії за подарунки Святого Миколая. Цей настрій підсилюється декораціями і світлом, постає справді чудове казково-музично-драйвове дійство, де глядач також стає дійовою особою і може обрати сторону, за яку змагатиметься», – розповів керівник капели Дмитро Кацал.

 

 

Музика до вистави створена на основі безсмертних хітів усіх часів – таких, як James Brown «I Feel Good», AC/DC «Highway To Hell», Queen «We Are The Champions», Chuck Berry «Johney B. Good», The Beatles «Hey Jude», Adele «Skyfall», Scorpions «You And I», Leonard Cohen «Halleluia», Eric Clapton «Tears In Heaven».

 

«Як і світові знамениті мюзикли – як-от "Король Лев", "Фантом опери" – "Пригода Святого Миколая" стала must have для дітей на свята. А батьки і супроводжуючі зможуть "покайфувати" від улюбленої музики і щасливих дітей», – додав Дмитро Кацал.

 

 

Цьогоріч заплановані чотири концерти: у суботу, 18 грудня, у Центрі Довженка о 16:00 –  деталі за посиланням; та о 18:00 – деталі за посиланням, і в неділю, 19 грудня, у Львівській національній філармонії о 16:00 – деталі за посиланням, та о 18:00 – деталі за посиланням. Кількість місць обмежена відповідно до карантинних вимог.

 

Фото facebook.com/Dudaryk.choir

23.11.2021

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