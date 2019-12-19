Українці з 1 березня їздитимуть у Росію із закордонними паспортами.

Із 1 березня перетин кордону з Росією буде здійснюватися через закордонний паспорт.

Про це повідомив прем'єр-міністр України Олексій Гончарук.

"З 1 березня 2020 року перетин кордону з РФ здійснюватиметься через закордонний паспорт. Ця процедура діятиме тільки для громадян України, що виїжджають з України на територію РФ", – зазначив голова уряду.

Натомість при в’їзді громадян України з території РФ на територію України Державна прикордонна служба України здійснюватиме безперешкодний пропуск українців і за внутрішніми паспортами та свідоцтвами про народження.

Прем’єр заявив, що така зміна означає призупинення дії положень угод з РФ, укладених ще до початку збройної агресії, які дозволяли перетинати кордон на підставі внутрішнього паспорта або свідоцтва про народження для осіб до 16 років.

Він також повідомив, що це дозволить швидше проходити перевірку на кордоні, оскільки для перевірки даних особи відомості закордонних паспортів зчитують спеціальними приладами.