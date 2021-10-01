Міністр внутрішніх справ хоче облаштувати кордон із Росією за два роки.

Міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський заявив про необхідність облаштувати державний кордон із Росією та Білоруссю протягом 2022–2023 років.

Як повдіомила пресова служба МВС, у п'ятницю Монастирський у Луганській області оглянув свіжо облаштовану ділянку українсько-російського кордону у зоні відповідальності Луганського прикордонного загону. Очільник МВС ознайомився з інженерними пристосуваннями і системою охорони.

"Ми зараз інші, ніж вісім років тому. Держава докладе всі зусилля та фінанси, щоб облаштувати нарешті ділянки кордону з Росією та Білоруссю. Наступного року має бути «велике будівництво кордонів». Це й інженерні споруди, виконані спеціалістами, й загалом новий інтелектуальний кордон, який дасть можливість прикордонникам на 100% контролювати межі нашої країни. Крім того, МВС зосередить увагу, щоб забезпечити гарні умови служби. В тому числі гідний рівень оплати для особового складу. Я знаю, що існує брак кадрів. Але і з цими проблемами будемо працювати. Буде міцніша прикордонна служба, буде міцнішим кордон, а значить – буде міцнішою вся Україна", – сказав Монастирський.

На означеній ділянці вже встановлено новітню систему інтегрованого управління кордонами, котра складається з комплексу захисних інженерних споруд – протитранспортного рова та валу, контрольно-слідової смуги, рокадної дороги, загороджувального паркана із колючим дротом й інтелектуальною системою відеонагляду на 15 спостережних вежах (кожна з яких охоплює 10 км державного рубежу).

"Всепогодні камери, сенсорні, вібраційні та тепловізійні пристрої ефективно протидіють порушникам: фіксують найдрібніші деталі цілодобово будь-якої пори року і передають сигнал прикордонним нарядам для швидкого реагування. Сигнал фіксують і передають оптоволоконні, вібро-, тепловізорні системи", – прокоментували у МВС.

Міністр внутрішніх справ заявив, що система здатна протидіяти потенційним спробам вторгнення, диверсійного проникнення, нелегальній міграції і контрабанді.

"Ділянка з протяжністю понад 100 кілометрів вже облаштована. Але ми маємо ще тисячі кілометрів необлаштованого кордону", – прокоментував Денис Монастирський.

Голова МВС вважає облаштування прикордонної інфраструктури вкрай важливим з огляду на нові міграційні виклики, спричинені кризою в Афганістані та діями Білорусі щодо сусідів із ЄС.

Керівник Державної прикордонної служби України Сергій Дейнеко повідомив, що цього року ДПСУ планує прийняти в експлуатацію половину вже остаточно завершеної ділянки Харківського прикордонного загону. А наступного року планується проведення інженерних робіт на ділянках Сумського та Луганського загонів, "щоб повністю захистити кордон із Росією".

Протяжність кордону із Росією на суходолі – 1974 км. При тім 409 км кордону у Донецькій і Луганській областях Україна не контролює.