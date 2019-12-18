МЗС Росії не задоволене проєктом децентралізації Зеленського.

Міністерство закордонних справ Росії не задоволене проєктом конституційних змін щодо децентралізації, поданих Президентом України Володимиром Зеленським. На погляд Смоленської площі, відсутність положень про особливий статус Донбасу в конституційних поправках перечить "мінським угодам".

Про це йдеться у заяві міністерства закордонних справ Росії.

"Усупереч "мінським угодам", [у проєкті] немає жодного слова про "особливий статус Донбасу", який має бути закріплений у Конституції. Усі ці питання також потребують прояснення", – йдеться у коментарі МЗС РФ.

Відомство Сєрґєя Лаврова, вчитавшись у поправки, стверджує, що йдеться не про децентралізацію країни, а про реформу її адміністративно-територіального устрою.

"Розширення прав регіонів не передбачено. Однак посилюється контроль центру. Префектам у регіонах, яких призначає Президент, надано право ініціювати скасування місцевих законів, зміщення керівництва, проведення дострокових виборів", – вважає російська дипломатія.