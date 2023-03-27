Росія застерегла Вірменію від приєднання до Римського статуту.

Москва попередила Єреван про «про вкрай негативні наслідки».

Міністерство закордонних справ Росії застерегло Вірменію від долучення до Римського статуту Міжнародного кримінального суду, назвавши такі плани Єревана «абсолютно неприйнятними». Про це подав інформаційний портал Meduza з покликом на повідомлення російського державного агентства ТАСС.

«У Москві вважають абсолютно неприйнятними плани офіційного Єревана щодо приєднання до Римського статуту Міжнародного кримінального суду на тлі недавніх незаконних та юридично нікчемних "ордерів" МКС щодо російського керівництва», – розповів агентству співрозмовник з МЗС РФ.

Джерело також відзначило, що Єреван попереджений «про вкрай негативні наслідки» для двосторонніх відносин у разі приєднання до Римського статуту.

Нагадаємо, що Міжнародний кримінальний суд 17 березня видав ордер на арешт президента Росії Путіна за звинуваченням у воєнних злочинах на території України. Якщо Єреван ратифікує Римський статут, то, згідно з документом, влада країни буде зобов'язана заарештувати Путіна у разі його візиту до Вірменії.

Конституційний суд Вірменії 24 березня опублікував рішення, що Римський статут не суперечить основному закону країни. Відтак уряд Вірменії може внести Римський статут на ратифікацію до парламенту.