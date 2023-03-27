Росія застерегла Вірменію від приєднання до Римського статуту.

Москва попередила Єреван про «про вкрай негативні наслідки».

 

 

Міністерство закордонних справ Росії застерегло Вірменію від долучення до Римського статуту Міжнародного кримінального суду, назвавши такі плани Єревана «абсолютно неприйнятними». Про це подав інформаційний портал Meduza з покликом на повідомлення російського державного агентства ТАСС.

 

«У Москві вважають абсолютно неприйнятними плани офіційного Єревана щодо приєднання до Римського статуту Міжнародного кримінального суду на тлі недавніх незаконних та юридично нікчемних "ордерів" МКС щодо російського керівництва», – розповів агентству співрозмовник з МЗС РФ.

 

Джерело також відзначило, що Єреван попереджений «про вкрай негативні наслідки» для двосторонніх відносин у разі приєднання до Римського статуту.

 

Нагадаємо, що Міжнародний кримінальний суд 17 березня видав ордер на арешт президента Росії Путіна за звинуваченням у воєнних злочинах на території України. Якщо Єреван ратифікує Римський статут, то, згідно з документом, влада країни буде зобов'язана заарештувати Путіна у разі його візиту до Вірменії.

 

Конституційний суд Вірменії 24 березня опублікував рішення, що Римський статут не суперечить основному закону країни. Відтак уряд Вірменії може внести Римський статут на ратифікацію до парламенту.

27.03.2023

До теми

Поширити
Ð—Ð±Ñ€ÑƒÑ‡
Всередині моєї кімнати
Олексій Паляничка
Якого значення набувають помешкання, які втрачають своїх мешканців? Війна руйнує не лише життя та житло. Війна великою мірою руйнує і сенси. Тому й пошук нового дому – часто це подорож, у якій люди стають шукачами нових сенсів та значень.
27.03.23 | | Штука
Шептицькі versus нацизм
Ігор Набитович
Звіт працівника МЗС Німеччини про розмову з Шептицькими цілковито спростовує тезу про те, що нібито митрополит Шептицький «не ризикував життям», рятуючи євреїв
26.03.23 | | Минуле
396-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Росіяни надалі зосереджують основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках Луганської та Донецької областей. На них воїни Збройних Сил України відбили понад 85 атак загарбників.
26.03.23 | | Україна
Концерт
Василь МАХНО
Кожен концерт, кожне виконання – це момент своєрідного народження, тобто пологів. Присутність при пологах – особливе відчуття й емоційне потрясіння
25.03.23 | | Дискурси
395-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Російський ворог зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках. Підрозділи Збройних Сил України відбили на цих напрямках 59 атак ворога.
25.03.23 | | Україна
Долари на муровану церкву у Бортятині
Мар'ян ХОМЯК
У березні 1936 року о. Василь, батько Богдана-Ігоря Антонича, ініціював будівництво церкви. До кінця року церква стояла
24.03.23 | | Минуле
Фотопізнання структур Всесвіту
Роман Семен
Виставка «Неформатний формат» постане як результат багаторічних зйомок, переосмислення будови Всесвіту, його колових і спіральних анатомій. У цих світлинах можна спостерігати тенденцію до вивчення кругових ліній і сфер.
24.03.23 | | Штука
394-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Росіяни зосереджують основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках. Завдяки професійним і злагодженим діям наші захисники відбили тут 79 атак.
24.03.23 | | Україна

© 2023 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.