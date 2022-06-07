Держдеп США звинуватив Росію у залякуванні американських журналістів.

МЗС Росії погрожує відібрати в них журналістські акредитації.

Нед Прайс

Сполучені Штати звинуватили Кремль у спробах залякати американських журналістів, які працюють у Москві. Їх викликали в МЗС Росії і попередили про наслідки через запроваджені Заходом санкції проти російських пропагандистських ЗМІ. Про це повідомила інформаційна аґенція Reuters. На зустрічі були присутні представники The Wall Street Journal, CNN, Associated Press, NPR і Alhurra TV. Представники російського зовнішньополітичного відомства пригрозили позбавити американських журналістів акредитації.

«Російське міністерство закордонних справ викликало журналістів, щоб – цитую – "роз'яснити їм наслідки ворожої лінії їхнього уряду в медіасфері". Кремль веде повномасштабну атаку на свободу ЗМІ, на доступ до інформації та правди», – заявив у понеділок, шостого червня, речник Державного департаменту США Нед Прайс (Ned Price). Він засудив «відкриту та очевидну спробу залякати незалежних журналістів».

За словами Прайса, виклик американських журналістів до МЗС РФ став кроком у відповідь Москви на запроваджену після російського вторгнення в Україну заборону трьох російських державних телеканалів на Заході – Першого каналу, «России-1» і НТВ, оскільки ті на інформаційному фронті прикривають вторгнення Росії в Україну.

Прайс наголосив, що неправильно порівнювати незалежних західних журналістів із «пропагандистською рукою російського уряду». «Досить сказати, що росіяни продовжують робити помилкові висновки. Російський уряд принципово і свідомо іґнорує те, що означає мати вільну пресу, про що свідчить блокування або заборона майже всіх незалежних російських видань, які прагнуть повідомляти про події у своїй країні», – заявив речник Держдепартаменту. Прайс теж зауважив, що Сполучені Штати не відкликали жодного дозволу на роботу у російських представників ЗМІ. Американська влада, за його словами, продовжить видавати візи кваліфікованим журналістам.

Раніше речниця МЗС РФ Марія Захарова звинуватила американську владу в тому, що та робить усе, аби діяльність російських медіа в США була «неможлива, заборонена, потрапила під рестрикції тощо». «Якщо робота російських засобів масової інформації, операторів, журналістів не буде на території США нормалізована, неминуче підуть найжорсткіші заходи у відповідь», – пригрозила вона.