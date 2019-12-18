Автовиробники Fiat Crysler і Peugeot SA оглосили про своє злиття.

Таким чином буде створено четвертий за величиною автоконцерн світу.

Французька автомобілебудівна компанія Groupe PSA, яка володіє брендами Citroën, Peugeot, Opel, Vauxhall і DS Automobiles, та італійсько-американський виробник Fiat Chrysler повідомили про майбутнє злиття. У середу, 18 грудня, вони опублікували спільну заяву про укладання угоди. Про це повідомила телерадіокомпанія Deutsche Welle.

У заяві зазначено, що це об'єднання концернів не призведе до закриття окремих об’єктів виробництва й скорочення робочих місць.

За інформацією Deutsche Welle, напередодні наглядова рада Groupe PSA схвалила угоду про злиття. Для остаточного затвердження угоди ще має бути отримано схвалення антимонопольних органів Європейської Унії.

За неофіційними даними, компанії домовилися про офіційні перемовини про злиття наприкінці жовтня. У разі успішного завершення операції нова компанія стане четвертим за величиною автовиробником в світі за показниками продажів. Французький уряд, що є акціонером PSA, дав зрозуміти, що підтримуватиме створення нового автоконцерну.

Об'єднана компанія планує продавати 8,7 мільйона автомобілів на рік. За обсягом виробництва новий автоконцерн випереджуватимуть лише концерни Volkswagen, Toyota, а також у французько-японська група Renault-Nissan. На новоствореному підприємстві працюватиме близько 400 тисяч осіб. Його річний обіг сягатиме 170-ти мільярдів євро.