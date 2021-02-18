У Франківську запустили серійне виробництво електрокабелів до Opel Insignia.

 

В Івано-Франківську ВО «Карпати» розпочало серійне виготовлення кабельно-провідникової продукції для автомобілів Opel Insignia. Для реалізації проєкту на підприємстві створили 600 нових робочих місць, повідомила пресслужба підприємства.

 

Фото http://dpkarpaty.com.ua

 

Компанія APTIV, з якою ВО «Карпати» співпрацює у виробництві кабельно-провідникової продукції до автомобілів відомих міжнародних брендів з 2007 року, вирішила для оптимізації перенести виробництво кабелів до автомобілів Opel Insignia з Африки до Європи, й обрала для цього івано-франківське підприємство.

 

«Наші партнери, компанія, вирішили перенести виробництво кабельно-провідникової продукції до автомобілів Opel Insignia заради оптимізації виробництва, бо над проєктом працювали у двох країнах, а також задля скорочення часу транзиту. Доставити готову продукцію до замовника простіше і швидше з України, ніж із країн Африки», – розповів начальник виробництва ВО «Карпати» Володимир Кицька.

 

За його інформацією, підготовка до запуску нового проєкту тривала з осені 2020 року. Перепланували цехи, змонтували обладнання вартістю 3 мільйони євро та провели дистанційне навчання в умовах карантину за допомогою відеоматеріалів.

 

«Були створені групи із досвідчених інженерів, операторів, працівників, які на основі навчального відео освоїли виробництво кабельно-провідникової продукції. Це надзвичайно складна робота, бо замовник ставить високі показники щодо якості готової продукції. Проте і з цими завданнями наші фахівці зуміли впоратися», – пояснив начальник виробництва.

 

За його словами, для випуску кабелів для автомобілів «Opel Insignia» на підприємстві створено 600 додаткових робочих місць.

 

«З 8 лютого ВО "Карпати" вийшло на серійне виготовлення кабельно-провідникової продукції для автомобілів Opel Insignia», – повідомив Володимир Кицька.

 

Фото https://kurs.if.ua

 

Зазначимо, ВО «Карпати» започаткувало випуск кабельно-провідникової продукції до автомобілів у співпраці з компанією APTIV у 2007 році. Виробництво починали 24 людей: виготовляли джгути для автомобілів «Skoda» різних моделей. У наступні роки почали виготовляли джгути для автомобілів «Volkswagen Touareg», «Porsche Cayenne», «Mercedes» класу С та Е, «Audi Q7», «Opel Astra». Окрім електрокабельної продукції, підприємство виготовляє стійкі до перепадів напруги світлодіодні освітлювальні прилади з гарантією п’ять років – вуличні та інтер’єрні.

 

18.02.2021

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