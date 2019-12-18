У зоні ООС загинув український військовик.

Протягом 17 грудня збройні формування Російської Федерації 7 разів порушили режим припинення вогню. Загинув один воїн.

Противник обстріляв наші підрозділи з гранатометів різних систем, озброєння БМП, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї. Також зафіксовано активність ворожих снайперів, повідомляють у пресцентрі штабу ООС.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “ПІВНІЧ” російські окупаційні війська здійснили п’ять обстрілів:

двічі поблизу Новолуганського – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї;

двічі неподалік Кримського – з гранатометів різних систем, озброєння БМП, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї;

біля населеного пункту Травневе – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

Два обстріли позицій українських захисників зафіксовано у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “СХІД”:

в районі населеного пункту Широкине – зі станкового протитанкового гранатомета, великокаліберного кулемета та іншої стрілецької зброї;

біля Мар’їнки – з ручного протитанкового гранатомета та снайперського вогню.

Вчора, 17 грудня, внаслідок ворожих обстрілів загинув один військовослужбовець Об’єднаних сил.

З початку цієї доби, станом на 7:00, російські окупаційні війська вогневої активності не проявляли.

Нині втрат з нашого боку немає.