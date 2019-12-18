У Франківську презентували словник гуцульського діалекту в художній мові.

 

В Івано-Франківську презентували унікальне видання – перший том словника «Гуцульська діалектна лексика та фраземіка в українській художній мові». Представили словник на факультеті філології Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. У словнику лексикографічно опрацювали діалектну лексику та фразеологізми гуцульського говору в мові української художньої літератури.

 

 

До словника увійшло понад сім з половиною тисяч гуцульських діалектизмів (не враховуючи фонетичних варіантів). У виданні проілюстровано використання їх кожним автором у своїх художніх текстах із паспортизацією, відзначено образне вживання таких діалектизмів.

 

 

Нова лексикографічна праця, яка побачила світ, має особливе призначення, – переконаний доктор філологічних наук, завідувач кафедри загального та германського мовознавства професор Віталій Кононенко. Зокрема, її цінність у тому, що це «перший словник одного діалекту в художній мові, який засвідчує затребуваність гуцульського діалектного слова в художніх цілях».

 

Основне завдання, яке поставили перед собою автор і група мовознавців кафедри української мови й Навчально-наукового інституту українознавства, що працювали над словниковими статтями (Роман Бачкур, Валентина Ґрещук, Іван Думчак, Лілія Париляк, Віра Пітель), – відтворити багатство гуцульського говору та дослідити семантику гуцулізмів.

 

 

Автор ідеї та концепції, керівник проєкту та відповідальний редактор словника – доктор філологічних наук, завідувач кафедри української мови професор Василь Ґрещук. Словником послуговуватимуться ті, хто закоханий у самобутнє народне слово, – переконаний він.

 

Видання надруковано за кошти обласного бюджету на виконання регіональної цільової програми книговидання на 2016-2020 роки.

 

18.12.2019

До теми

Jazz Bez with Marek у Дрогобичі
Єва Райська
Цьогоріч формат фестивалю був дещо іншим: бо не лише джаз лунав зі сцени дрогобицького театру, а здебільшого сучасна імпровізаційна музика. Все, як любив Маркіян Іващишин: нові віяння музики, інакша інтерпретація джазу, свіжі ритми звучання, більш глибші форми пізнання музики.
17.12.19 | | Штука
Ядерна програма США: хто був четвертим шпигуном?
Технік з Мангеттенського проєкту передавав таємну інформацію Радянському Союзові.
17.12.19 | | Наука
Буде слизько
Юрко ТИМЧУК
На Банковій, просто під вікнами Офісу Президента, постала ковзанка. Однак падати, судячи з того, що коїться, буде зручно не лише там. Огляд подій тижня в Україні.
16.12.19 | | Україна
Вчителька захворіла
Андрій Бондар
Ніхто не стане сперечатися з тим, що не було у школі слів, солодших за просту фразу «Вчителька захворіла». І не тому, що тій умовній вчительці хтось бажав злого.
16.12.19 | | Дискурси
Сцена для освідомлення
Юлія Кіщук
Австро-Угорська імперія, яку конструює театральний режисер Жюль Одрі, не безгрішна. Така відсторонена оптика стає терапевтичною — лікує від пост-колоніальної меншовартості і надмірної ностальгійності. 
16.12.19 | | Штука
Мова визначає нашу увагу
Одне з останніх відкриттів у психолінгвістиці — мова, якою ми говоримо, впливає на те, куди ми дивимося. Наприклад, коли англофони чують слово “свічка” (candle), вони дивляться також на цукерку (candy).
15.12.19 | | Наука
Бароковий наш нарід
Тарас Возняк
Завдяки нашій бароковості ми так і не можемо вийти на якийсь прямий манівець – крутимося рокайлями історії, пробуючи здурити і себе, і світ.
15.12.19 | | Дискурси
Гамлет. Принць Данський
Михайло Старицький
На чергову річницю уродин Михайла Старицького — його неймовірно гучний у свій час переклад Шекспірового «Гамлету» з 1882 року
14.12.19 | | Минуле

© 2019 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.