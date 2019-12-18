У Франківську презентували словник гуцульського діалекту в художній мові.

В Івано-Франківську презентували унікальне видання – перший том словника «Гуцульська діалектна лексика та фраземіка в українській художній мові». Представили словник на факультеті філології Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. У словнику лексикографічно опрацювали діалектну лексику та фразеологізми гуцульського говору в мові української художньої літератури.

До словника увійшло понад сім з половиною тисяч гуцульських діалектизмів (не враховуючи фонетичних варіантів). У виданні проілюстровано використання їх кожним автором у своїх художніх текстах із паспортизацією, відзначено образне вживання таких діалектизмів.

Нова лексикографічна праця, яка побачила світ, має особливе призначення, – переконаний доктор філологічних наук, завідувач кафедри загального та германського мовознавства професор Віталій Кононенко. Зокрема, її цінність у тому, що це «перший словник одного діалекту в художній мові, який засвідчує затребуваність гуцульського діалектного слова в художніх цілях».

Основне завдання, яке поставили перед собою автор і група мовознавців кафедри української мови й Навчально-наукового інституту українознавства, що працювали над словниковими статтями (Роман Бачкур, Валентина Ґрещук, Іван Думчак, Лілія Париляк, Віра Пітель), – відтворити багатство гуцульського говору та дослідити семантику гуцулізмів.

Автор ідеї та концепції, керівник проєкту та відповідальний редактор словника – доктор філологічних наук, завідувач кафедри української мови професор Василь Ґрещук. Словником послуговуватимуться ті, хто закоханий у самобутнє народне слово, – переконаний він.

Видання надруковано за кошти обласного бюджету на виконання регіональної цільової програми книговидання на 2016-2020 роки.