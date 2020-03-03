Прикарпатський університет обрав собі талісман.



Талісманом Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника обрали карпатську рись. Сьогодні вона з’явилася на сайті закладу, а ректор університету презентував її журналістам на пресконференції.

«Багато університетів обирають маскот, аби він уособлював дух, який притаманний духу їхнього навчального закладу. Ми так само довго думали, який саме символ може бути притаманним Прикарпатському університету? Він має бути пов’язаний з регіоном і з тим, що є сьогодні актуально. Прийшли до думки, що талісманом нашого університету має стати… карпатська рись», – розповів під час презентації неофіційного логотипа ректор вишу Ігор Цепенда.

За його словами, рись обрали, зокрема, тому, що ця тварина символізує надприродну пильність зору для наукового пізнання. Тож символічно, що люди, пов’язані з таким талісманом, мають учитися швидко і ґрунтовно.

Окрім того, рись символізує мудрість, спритність, силу, сміливість, витривалість, просвітлення, осяяння, несподіванку, розкриття таємниць, правдолюбство. Водночас це хижак, який уміє постояти за себе, здатний розпізнавати помилки та фальш. Рись може навчити, як використовувати власну життєву силу безшумно й ефективно.

Талісман відтепер використовуватимуть для промоції Прикарпатського університету на всіх рівнях: у презентаціях, сувенірній і рекламній продукції. На основі талісману також розробляють символіку факультетів і підрозділів університету.

Під час сьогоднішньої пресконференції йшлося не лише про рись, а й про можливості, що їх відкриває для університету Міжнародний центр зустрічей студентської молоді України та Польщі в Микуличині, а також про Міжнародний науковий центр «Обсерваторія» на горі Піп Іван. Ігор Цепенда розповів про стан реалізації цих масштабних проєктів, а також про плани відзначення 80-річчя університету і 150-річчя його патрона Василя Стефаника.

Цей рік має бути визначальним як для проєкту PIMReC «Адаптації обсерваторії для потреб рятувальної служби», так і для його проєкту-супутника – будівництва Міжнародного центру зустрічей студентської молоді України та Польщі у Микуличині.

Стосовно відновлення обсерваторії ректор зазначив, що цьогоріч заплановано багато будівельних робіт. Паралельно для обсерваторії планують придбати сучасне наукове обладнання, щоб вона почала працювати саме як науковий об’єкт.

Що ж до Міжнародного центру зустрічей студентської молоді України та Польщі в Микуличині, то Ігор Цепенда переконаний, що цей державний інвестиційний проєкт «стане перлиною Прикарпаття».

«Це нова дуже цікава концепція, – розповів ректор. – Будівля у вигляді гуцульської ґражди цікаво вписується у гірський ландшафт, а водночас вона буде сучасною і достатньо великою. Тут працюватиме найбільший у Карпатах конференц-зал площею 450 квадратних метрів, що дасть змогу вмістити понад 350 осіб. Розміщувати учасників зустрічей планується у 60 номерах. За концепцією міжнародного Центру зустрічей, це дискусійний клуб, який дозволить створити майданчик для спілкування студентської молоді різних країн. Плюс – це створення сучасного ІТ-Hub, мета якого полягає у формуванні платформи комп’ютерних симуляцій в ухваленні управлінських рішень для молодих лідерів. Другий елемент – унікальна платформа розвитку наукової та інноваційної практичної (stаrt-ups) співпраці для дискусій, проведення семінарів, конференцій. Третій елемент – це спільні гірські мандрівки в Карпати, які мають інтегрувати і зближувати молодь та молодих науковців різних країн в екстремальних умовах. Цьому також сприятиме діяльність Міжнародного наукового центру "Обсерваторія"».