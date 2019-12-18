Верховна Рада ухвалила закон про визнання "Пласту".

 

Верховна Рада України ухвалила закон "Про державне визнання і підтримку Пласту – Національної скаутської організації України", врахувавши пропозиції Президента України Володимира Зеленського, котрий раніше ветував закон через низку зауважень.

 

Законопроєкт підтримало 316 народних депутатів.

 

 

Закон, зокрема, визначає, що органи виконавчої влади та місцевого самоврядування надають матеріальну, фінансову, інформаційну, консультаційну підтримку діяльності пластових, скаутських громадських об’єднань в Україні. А центральні органи виконавчої влади сприяють розвитку пластового, скаутського руху – за межами України.

 

"Пласт" висловив подяку народним депутатам за прийняття закону.

 

"Держава, за яку загинули сотні пластунів і пластунок, нарешті визнала "Пласт" та його історичний внесок у громадянську освіту молоді, здобуття та становлення незалежності України", – ідеться в заяві організації.

 

Попри це, "Пласт" нагадує, що наступного року організація не матиме окремого рядка в державному бюджеті: ухвалений закон, на відміну від попередньої версії, прямого фінансування не передбачає. Отож, пластуни продовжують кампанію зі збору 10,5 мільйона гривень, необхідних для розвитку організації у 2020 році.

 

"Незважаючи на те, що "Пласт" є найбільшою молодіжною організацією України, по всій країні ми фіксуємо черги дітей, які прагнуть приєднатись до пластового руху. Аби "Пласт" став доступним для кожної дитини, нам потрібно підготувати тисячі нових волонтерів-виховників, розвинути адміністративний апарат та забезпечити методичну підтримку виховної праці, знайти і обладнати сотні приміщень для занять та десятки вишкільних центрів в усіх областях України", – зазначили в "Пласті".

 

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський ветував закон 4 вересня.

 

Зеленський, зокрема, зазначав, що "визначення законом однієї скаутської громадської організації ("Пласту") як єдиної в Україні національної скаутської організації фактично створює переваги і привілеї для її функціонування й отримання нею державної підтримки, а також зумовлює ризик унеможливлення створення та дальшої діяльності вже створених інших скаутських організацій".

 

Після президентського вето "Пласт" закликав народних депутатів облишити ідею з бюджетними асигнаціями, оголосив про відмову від державного фінансування й оголосив про старт фандрайзингової кампанії.

 

18.12.2019

До теми

Jazz Bez with Marek у Дрогобичі
Єва Райська
Цьогоріч формат фестивалю був дещо іншим: бо не лише джаз лунав зі сцени дрогобицького театру, а здебільшого сучасна імпровізаційна музика. Все, як любив Маркіян Іващишин: нові віяння музики, інакша інтерпретація джазу, свіжі ритми звучання, більш глибші форми пізнання музики.
17.12.19 | | Штука
Ядерна програма США: хто був четвертим шпигуном?
Технік з Мангеттенського проєкту передавав таємну інформацію Радянському Союзові.
17.12.19 | | Наука
Буде слизько
Юрко ТИМЧУК
На Банковій, просто під вікнами Офісу Президента, постала ковзанка. Однак падати, судячи з того, що коїться, буде зручно не лише там. Огляд подій тижня в Україні.
16.12.19 | | Україна
Вчителька захворіла
Андрій Бондар
Ніхто не стане сперечатися з тим, що не було у школі слів, солодших за просту фразу «Вчителька захворіла». І не тому, що тій умовній вчительці хтось бажав злого.
16.12.19 | | Дискурси
Сцена для освідомлення
Юлія Кіщук
Австро-Угорська імперія, яку конструює театральний режисер Жюль Одрі, не безгрішна. Така відсторонена оптика стає терапевтичною — лікує від пост-колоніальної меншовартості і надмірної ностальгійності. 
16.12.19 | | Штука
Мова визначає нашу увагу
Одне з останніх відкриттів у психолінгвістиці — мова, якою ми говоримо, впливає на те, куди ми дивимося. Наприклад, коли англофони чують слово “свічка” (candle), вони дивляться також на цукерку (candy).
15.12.19 | | Наука
Бароковий наш нарід
Тарас Возняк
Завдяки нашій бароковості ми так і не можемо вийти на якийсь прямий манівець – крутимося рокайлями історії, пробуючи здурити і себе, і світ.
15.12.19 | | Дискурси
Гамлет. Принць Данський
Михайло Старицький
На чергову річницю уродин Михайла Старицького — його неймовірно гучний у свій час переклад Шекспірового «Гамлету» з 1882 року
14.12.19 | | Минуле

© 2019 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.