Верховна Рада ухвалила закон про визнання "Пласту".

Верховна Рада України ухвалила закон "Про державне визнання і підтримку Пласту – Національної скаутської організації України", врахувавши пропозиції Президента України Володимира Зеленського, котрий раніше ветував закон через низку зауважень.

Законопроєкт підтримало 316 народних депутатів.

Закон, зокрема, визначає, що органи виконавчої влади та місцевого самоврядування надають матеріальну, фінансову, інформаційну, консультаційну підтримку діяльності пластових, скаутських громадських об’єднань в Україні. А центральні органи виконавчої влади сприяють розвитку пластового, скаутського руху – за межами України.

"Пласт" висловив подяку народним депутатам за прийняття закону.

"Держава, за яку загинули сотні пластунів і пластунок, нарешті визнала "Пласт" та його історичний внесок у громадянську освіту молоді, здобуття та становлення незалежності України", – ідеться в заяві організації.

Попри це, "Пласт" нагадує, що наступного року організація не матиме окремого рядка в державному бюджеті: ухвалений закон, на відміну від попередньої версії, прямого фінансування не передбачає. Отож, пластуни продовжують кампанію зі збору 10,5 мільйона гривень, необхідних для розвитку організації у 2020 році.

"Незважаючи на те, що "Пласт" є найбільшою молодіжною організацією України, по всій країні ми фіксуємо черги дітей, які прагнуть приєднатись до пластового руху. Аби "Пласт" став доступним для кожної дитини, нам потрібно підготувати тисячі нових волонтерів-виховників, розвинути адміністративний апарат та забезпечити методичну підтримку виховної праці, знайти і обладнати сотні приміщень для занять та десятки вишкільних центрів в усіх областях України", – зазначили в "Пласті".

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський ветував закон 4 вересня.

Зеленський, зокрема, зазначав, що "визначення законом однієї скаутської громадської організації ("Пласту") як єдиної в Україні національної скаутської організації фактично створює переваги і привілеї для її функціонування й отримання нею державної підтримки, а також зумовлює ризик унеможливлення створення та дальшої діяльності вже створених інших скаутських організацій".

Після президентського вето "Пласт" закликав народних депутатів облишити ідею з бюджетними асигнаціями, оголосив про відмову від державного фінансування й оголосив про старт фандрайзингової кампанії.