Поліція: Внаслідок сутичок під ВР постраждало 17 правоохоронців.

Слідчі Національної поліції України через вівторкову сутичку біля Верховної Ради готують підозри трьом особам, котрі спричинили значні тілесні ушкодження правоохоронцям.

Про це йдеться у повідомленні Національної поліції.

Згідно з офіційними даними, внаслідок сутички постраждало 17 правоохоронців та двоє мітингувальників. При тім Нацполіція стверджує, що один із протестувальників постраждав через те, що інший учасник акції пожбурив йому в голову бруківкою.

Наразі правоохоронці збирають та аналізують всі фото- і відеоматеріали для надання правової оцінки діям учасників події. Кримінальне провадження розпочатого за ч. 2 ст. 345 Кримінального кодексу України ("Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу").

Напередодні керівник столичної поліції Андрій Крищенко повідомив, що під час мітингу правоохоронці затримали 26 осіб і спровадили їх до районного управління для з’ясування усіх обставин.

Щодо фабули сутичок, то Андрій Крищенко повідомив, що конфлікт між учасниками протесту та правоохоронців розпочався після спроби поліції завадити встановленню наметів на вулиці Інститутській.

"Поліцейські застосували силу та демонтували намети. Трохи згодом група активістів почала перфоратором бурити асфальт, вставляти металеві кілки та встановлювати намети. Тож було прийнято рішення відтіснити таких учасників акції, а намети вилучити. Частина активістів почала застосовувати палиці та кидати каміння у бік правоохоронців", – розповів Крищенко.

Зі слів лідера партії "Національний корпус" Андрія Білецького, станом на вечір вівторка всіх затриманих відпустили. "Ми відстояли своїх людей", – написав Білецький у своєму telegram-каналі.

Білецький ствердив, що відтепер націоналісти планують проводити акцію безстроково. "Сюди поприїжджали селяни, щоб залишитись до дня голосування. Було завдання – точно не побитися з поліцією. Завдання одне – добитись результату і не допустити розпродажу землі. Тепер, скажімо так, з’явились нові стимули для того, щоб продовжувати”, – сказав Білецький, якого цитує “Укрінформ“.

Лідер “Нацкорпусу” ствердив, що намети встановлював не він, однак “якщо ті, хто встановлював намети, будуть це знову робити – буде допомагати”.

У Києві під час проведення акцій протесту помер чоловік. Наразі немає підтверджень, чи він був учасником "земельного" протесту, чи помер унаслідок конфлікту з поліцією.

Учасники націоналістичних рухів, причетних до організації протесту, пишуть про цього чоловіка як про "першого загиблого режиму Зеленського".

Згідно з офіційними даними поліції, чоловік загинув унаслідок гострого коронарного синдрому; він і раніше відчував проблеми зі серцево-судинною системою.