Порошенко вніс заставу за генерала Марченка.

 

Екс-Президент Петро Порошенко і група підтримки перерахували кошти на заставу на користь начальника Головного управління розвитку та супроводження матеріального забезпечення ЗСУ Дмитра Марченка, взятого під варту в "справі бронежилетів".

 

 

Про це повідомив один з ініціаторів кампанії FreeМарченко Юрій Бірюков.

 

З його слів, гроші були переказані о 12:00 у вівторок, 17 грудня. Свої внески на заставу для Марченка зробили понад 3 тисячі осіб, які переказали близько 1,5 млн гривень, а решту суми, необхідної до 20 мільйонів, внесла родина п’ятого Президента Петра Порошенка.

 

Екс-Президент Порошенко повідомив про намір внести заставу на користь Марченка напередодні, під час благодійного концерту рок-гурту Ot Vinta.

 

"Їхня мета – не посадити Марченка чи навіть Порошенка. Їхня мета – переписати історію останніх 5 років нашої з вами держави", – прокоментував голова партії "Європейська солідарність".

 

Як писав Z, 11 листопада суд заарештував начальника управління розвитку і супроводження матеріального забезпечення ЗСУ генерал-майора Дмитра Марченка за підозрою у причетності до закупівлі неякісних бронежилетів “Корсар” навесні 2019 року. Суд визначив Марченку заставу розміром у 76 млн грн, котра виявилася непосильною для генерала. Подібні застави призначено ще двом офіцерам "тилового" управління, а двох військовиків відправили під нічний домашній арешт.

 

29 листопада Апеляційний суд Києва вирішив залишити під вартою генерал-майора Дмитра Марченка, водночас суд погодився зменшити розмір грошової застави із 76 млн грн до 20 млн грн.

 

Побратими – ветерани, військовослужбовці – зустріли рішення суду вигуками “Ганьба!” та “Волю Марченку!”

 

Командир 95-ої десантно-штурмової бригади Максим Миргородський, котрий разом із побратимами намагався взяти Марченка на поруки, заявив, що держава в особі суду вдалася до образи захисників.

 

Миргородський зазначив: тим складом, яким офіцери зібралися в суді для взяття побратима на поруки, вони збираються хіба що на похоронах друзів.

 

"Сьогодні нам, захисникам України, показали, що ми для держави – ніщо; наша думка нічого не важить. Військовослужбовці під слідством, суд іще не вирішив, чи вони винні, чи ні, але їх тримають за ґратами. Люди, котрі проливали кров, люди, котрі довели, що вони готові віддати життя заради своєї країни, мусять доводити, що вони достойні поваги", – обурився Миргородський, котрого цитує український журналіст Юрій Бутусов.

 

"Наша країна довіряє нам іти в бій і впевнена, що ніхто із нас не втече з поля бою, вірить, що ми готові піти на смерть. Але наша країна при тому вважає, що хтось із нас втече від слідства. Судді, котрі так вирішили, підуть додому і спокійно обійматимуть свою сім'ю. Тому що в нас цінують мертвих героїв – до живих діла немає. Загинув комбриг 128-ої [бригади] – хто зараз згадає його сім'ю? Ціна життя солдата на війні – 1 мільйон 200 тисяч посмертних виплат, ціна свободи і честі – застава у 20 мільйонів. Отаке – справжнє – ставлення держави сьогодні показав суд, образивши тих, хто захищає Україну", – обурився Максим Миргородський.

 

На звільненні Марченка також наполягав начальник Генерального штабу Збройних Сил України Руслан Хомчак.

 

17.12.2019

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