Вночі "шахедами" атаковано Львів. Вулицю Вітовського перекрито.

Сьогодні, 20 червня, під ранок під час повітряної тривоги у Львові лунали вибухи. Керівник Львівської обласної військової адміністрації повідомив, що ворог вдарив по об’єкту критичної інфраструктури.

«У Львові є влучання в об'єкт критичної інфраструктури. Люди не постраждали. Була пожежа. На місці працюють всі служби», – повідомив голова ЛОВА Максим Козицький.

Згодом Максим Козицький уточнив, що приблизно о 05:00 було три влучання. Унаслідок вибуху пошкоджене перекриття між поверхами та вибиті вікна, була пожежа. Поранених немає.

Рух вулицею Вітовського на ділянці від Парку культури до вулиці Сахарова закритий для проїзду. Мер Львова Андрій Садовий повідомив про зміни маршрутів трьох трамваїв: №3, №9 та №4. Він закликав львів’ян не публікувати фото/відео з місця влучання.

«Трамвайні маршрути 3 і 9 закоротили до Академії мистецтв, а трамвайний маршрут №4 їде через вулицю Городоцьку. Крім цього на ці маршрути випустили на кілька трамваїв менше, аби не збільшувати трафік», – повідомив мер Львова.



Повітряна тривога на Львівщині тривала із 04:05 по 06:01.