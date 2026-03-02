1468-й день війни Росії в Україні. Хроніка

12:05 Нині вранці кілька американських військових літаків впало в Кувейті, екіпажі змогли врятуватися, повідомили в Міністерстві оборони Кувейту. Відповідні органи продовжують розслідування з метою з’ясування причин інциденту.

11:55 Російські війська вранці, о 08:14, обстріляли Краматорськ, загинуло три людини, повідомив начальник Краматорської міської військової адміністрації Олександр Гончаренко.

11:25 Українці зареєстрували в Польщі 90 тисяч ФОП і 20 тисяч акціонерних товариств, повідомив маршалок Сейму Польщі Влодзімеж Чажастий.

11:05 Внаслідок російських атак на енергетичну інфраструктуру на ранок є знеструмлені споживачі у Донецькій, Сумській та Запорізькій областях, повідомили в Укренерго.

Через наслідки попередніх масованих російських атак – у частині регіонів України сьогодні застосовуються графіки обмеження потужності для промисловості, а також графіки погодинних відключень для всіх категорій споживачів.

11:00 Споживання електроенергії зросло, повідомили в Укренерго. Станом на 9:00 його рівень був на 7,6% вищим, ніж в цей час попереднього робочого дня. Причина таких змін – підвищення температури повітря та менший обсяг застосованих заходів обмеження.

Вчора добовий максимум споживання був зафіксований увечері. Він був на тому ж рівні, що й максимум попередньої неділі.

10:35 Минула зима стала одним із найважчих іспитів для системи протиповітряної оборони України: протягом трьох зимових місяців Повітряні сили Збройних сил України у взаємодії із Силами оборони України відбили 14 масованих комбінованих атак противника, загалом за три місяці росіяни випустили понад 700 ракет різних типів, підсумували в ПС ЗСУ.

10:25 Вночі (з 18:30) росіяни атакували 94 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотниками інших типів із напрямків: Орел, Міллерово, Шаталово, Приморсько-Ахтарськ, – РФ, Гвардійське – ТОТ АР Крим, близько 70 із них – "шахеди".

За попередніми даними, станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 84 ворожі БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронів інших типів (89%) на півночі, півдні та сході країни.

Зафіксовано влучання 10 ударних БпЛА на 4 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на двох локаціях.

За минулі сім днів було збито чи локаційно втрачено 1035 із 1177 запущених по Україні БпЛА (разом – 88%).

10:00 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Порівняно зі всією наявною у військах на початок повномасштабного вторгнення в РФ технікою, за час війни знищено:

342,8% танків (з них 0,4% за минулий тиждень),

138,9% бойових броньованих машин (з них 0,1% за минулий тиждень),

1223,7% артилерійських систем (з них 7,6% за минулий тиждень),

148,3% РСЗВ (з них 1,0% за минулий тиждень),

93,7% засобів ППО (з них 0,6% за минулий тиждень),

34,9% літаків (з них 0% за минулий тиждень),

38,8% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень).

09:55 Армія оборони Ізраїлю повідомила, що з території Лівану було випущено ракети по північних районах Ізраїлю. У відповідь ЦАХАЛ почав завдавати удари по цілях "Хезболли" на всій території Лівану.

09:45 Президент України Володимир Зеленський на тлі загострення конфлікту на Близькому Сході заявив про готовність України поширювати досвід захисту від шахедів:

"В країнах затоки, які мають більш якісні системи ППО, ніж поки що надали нам партнери, більшу кількість мають систем, все одно збивають не всю балістику. Є і шахеди, яких не зупинило ППО в регіоні. Усі зараз бачать, що наш досвід захисту багато в чому незамінний. Ми готові поширювати цей досвід, допомогти тим народам, які допомогли Україні цією зимою та загалом під час війни".

09:35 Російські війська атакували Херсонську область, постраждали п'ятеро людей та четверо загинули, повідомив начальник ОВА Олександр Прокудін.

09:30 Російські війська за добу здійснили 808 ударів по 39 населених пунктах Запорізької області, внаслідок атак на Запорізький та Пологівський райони поранено чотирьох людей, повідомив начальник ОВА Іван Федоров.

09:25 Російські війська десятки разів за минулу добу атакували три райони Дніпропетровської області безпілотниками, артилерією, РСЗВ "Град" та авіабомбами, одна людина загинула, повідомив начальник ОВА Олександр Ганжа.

09:15 Інтенсивність російських ракетних та авіаційних ударів по позиціях наших військ та населених пунктах (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:10 Інтенсивність російських атак (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:05 Інтенсивність російських атак на різних напрямках (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

08:55 Підсумкова інформація Генерального штабу ЗСУ про минулу добу російського вторгнення:

Загалом протягом минулої доби зафіксовано 145 бойових зіткнень. Вчора противник завдав одного ракетного удару, застосувавши одну ракету, 86 авіаційних ударів, скинув 285 керованих авіабомб. Крім того, застосував 8828 дронів-камікадзе та здійснив 3573 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 46 – із реактивних систем залпового вогню. Агресор завдавав авіаударів, зокрема в районах населених пунктів Писанці, Великомихайлівка Дніпропетровської області; Воздвижівка, Самійлівка, Голубкове, Чарівне, Гуляйпільське, Любицьке, Терсянка, Барвінівка, Верхня Терса, Комишуваха, Веселянка, Малокатеринівка, Гірке, Мирне Запорізької області; Придніпровське Херсонської області. За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили пункт управління, район зосередження живої сили, склад боєприпасів, три гармати та пункт управління БпЛА окупантів. На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби противник завдав чотирьох авіаударів, із застосуванням шести авіабомб, здійснив 141 обстріл, з яких 18 – із застосуванням РСЗВ. На Південно-Слобожанському напрямку ворог тричі намагався прорвати оборонні рубежі наших захисників в районі Приліпки та в напрямку Зибиного. На Куп’янському напрямку ворог три рази атакував у напрямку Піщаного, Петропавлівки та Глушківки. На Лиманському напрямку противник атакував сім разів. Намагався вклинитися в нашу оборону в бік населених пунктів Дробишеве, Діброва, Лиман та в районі Зарічного. На Слов’янському напрямку протягом вчорашньої доби наші захисники зупинили 20 спроб окупантів просунутися вперед в районах населених пунктів Ямпіль, Дронівка, Платонівка, Закітне, Різниківка та в напрямку Рай-Олександрівки. На Краматорському напрямку окупанти наступальних дій не проводили. На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 14 атак в районах населених пунктів Костянтинівка, Плещіївка, Іванопілля, Бересток, Русин Яр, Софіївка та в бік Іллінівки й Новопавлівки. На Покровському напрямку наші захисники зупинили 22 штурмові дії агресора у районах населених пунктів Шахове, Червоний Лиман, Родинське, Покровськ, Котлине, Удачне, Молодецьке та в бік Білицького. На Олександрівському напрямку противник атакував сім разів в районах населених пунктів Вороне, Тернове, Злагода та Степове. На Гуляйпільському напрямку відбулося 34 атаки окупантів у районах Гуляйполя, Мирного та у бік Святопетрівки, Залізничного, Добропілля й Староукраїнки. На Оріхівському напрямку відбулося одне боєзіткнення з ворогом неподалік Плавнів. На Придніпровському напрямку наші воїни відбили одну атаку противника. На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено. Українські захисники продовжують системне нищення ворога, чинять ефективний супротив на всіх ділянках фронту. Загалом минулої доби втрати російських загарбників становили 960 осіб. Також ворог втратив чотири танки, три бойові броньовані машини, 74 артилерійські системи, три реактивні системи залпового вогню, п’ять засобів протиповітряної оборони, 1810 безпілотних літальних апаратів, 247 одиниць автомобільної та одиницю спеціальної техніки.

08:00 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Росія продовжує не надавати Ірану жодної підтримки, а лише висловлює стандартні засудження після смерті верховного лідера Ірану Алі Хаменеї та кількох інших високопоставлених іранських чиновників.

• Європейські держави продовжують боротися з російськими суднами тіньового флоту, які плавають з порушенням міжнародних санкцій.