1466-й день війни Росії в Україні. Хроніка

10:30 Вночі (з 18:00) росіяни атакували балістичною ракетою Іскандер-М із Воронезької обл. РФ, а також 105 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотниками інших типів із напрямків: Орел, Брянськ, Курськ, Шаталово, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ, Міллерово РФ, та ТОТ Донецька, Гвардійське – ТОТ АР Крим. Близько 60 із них – "шахеди".

За попередніми даними, станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 96 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотниками інших типів (91%) на півночі, півдні та сході країни.

Зафіксовано влучання 6 ударних БпЛА та падіння уламків на 7 локаціях.

За минулі сім днів було збито чи локаційно втрачено 1220 із 1383 запущених по Україні БпЛА (разом – 88%).

10:00 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Порівняно зі всією наявною у військах на початок повномасштабного вторгнення в РФ технікою, за час війни знищено:

342,6% танків (з них 0,4% за минулий тиждень),

138,9% бойових броньованих машин (з них 0,2% за минулий тиждень),

1219,4% артилерійських систем (з них 6,3% за минулий тиждень),

147,9% РСЗВ (з них 0,8% за минулий тиждень),

93,2% засобів ППО (з них 0,1% за минулий тиждень),

34,9% літаків (з них 0% за минулий тиждень),

38,8% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень).

09:50 Президент Дональд Трамп підтвердив участь США в атаці на Іран:

"Я кажу іранській поліції та силам безпеки — негайно складіть зброю або зіткнетеся з неминучою смертю. Іранському народу — година свободи наближається. Залишайтеся у своїх будинках і не виходьте, на вулиці небезпечно. Коли ми закінчимо, ви будете керувати своїм урядом. Це буде ваш єдиний шанс повалити режим."

09:40 Росіяни атакували залізничну станцію у Дніпропетровській області, через удар безпілотника поранень зазнав машиніст електровоза, повідомив віцепрем’єр-міністр з відновлення - міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.

09:35 Російські війська за добу здійснили 664 обстрілів по 37 населених пунктах Запорізької області, є пошкодження, повідомив начальник ОВА Іван Федоров. Надійшло 112 повідомлень про пошкодження житла, автівок та об’єктів інфраструктури.

09:30 Російські війська зранку атакували Дніпро, в місті лунали вибухи, повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа. За попередніми даними, ніхто не постраждав.

09:25 Ізраїль у суботу вранці розпочав превентивні удари по Ірану та завдав ударів по об'єктах "Хезболли" на півдні Лівану, заявив міністр оборони Ізраїлю Ісраель Кац. В Ізраїлі оголошено надзвичайний стан.

09:15 Інтенсивність російських ракетних та авіаційних ударів по позиціях наших військ та населених пунктах (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:10 Інтенсивність російських атак (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:05 Інтенсивність російських атак на різних напрямках (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

08:55 Підсумкова інформація Генерального штабу ЗСУ про минулу добу російського вторгнення:

Загалом протягом минулої доби зафіксовано 148 бойових зіткнень. Вчора противник завдав 103 авіаційних ударів, скинув 328 керованих авіабомб. Крім того, застосував 8681 дрон-камікадзе та здійснив 3483 обстріли населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 74 – із реактивних систем залпового вогню. Агресор завдавав авіаударів, зокрема по районах населених пунктів Іванівка, Олександроград, Коломійці, Писанці, Гаврилівка, Великомихайлівка, Левадне, Покровське, Гуляйпільське, Барвінівка, Копані, Любицьке, Лугівське, Верхня Терса, Блакитне, Преображенка, Комишуваха, Веселянка, Біленьке, Придніпровське. За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили два пункти управління, вісім районів зосередження живої сили, район зосередження озброєння і військової техніки, склад матеріально-технічного забезпечення та пункт управління БпЛА окупантів. На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби противник здійснив 139 обстрілів, з яких 17 – із РСЗВ. Також завдав п’яти авіаударів із застосуванням 16 КАБ. На Південно-Слобожанському напрямку ворог двічі намагався прорвати оборонні рубежі наших захисників у районах населених пунктів Вовчанськ та Синельникове. На Куп’янському напрямку агресор один раз атакував у районі Новоплатонівки. На Лиманському напрямку противник атакував чотири рази. Намагався вклинитися в нашу оборону у районах населених пунктів Дробишеве та Лиман. На Слов’янському напрямку протягом вчорашньої доби наші захисники зупинили сім спроб окупантів просунутися вперед у районах Дронівки, Сіверська, Рай-Олександрівки. На Краматорському напрямку окупанти атакували в бік Предтечиного, Малинівки, Часового Яру. Загалом - три рази. На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 15 атак поблизу Костянтинівки, Іванопілля, Русиного Яру, Плещіївки, Попового Яру та Софіївки. На Покровському напрямку наші захисники зупинили 24 штурмові дій агресора в районах населених пунктів Дорожнє, Білицьке, Родинське, Шевченко, Покровськ, Удачне, Молодецьке, Новопідгородне, Мирноград та Муравка. На Олександрівському напрямку противник атакував три рази у районах Тернового та Злагоди. На Гуляйпільському напрямку відбулося 37 атак окупантів у районах Добропілля, Прилук, Залізничного, Зеленого, Варварівки, Гуляйпільського, Староукраїнки та Оленокостянтинівки. На Оріхівському напрямку ворог атак не проводив. На Придніпровському напрямку боєзіткнень не зафіксовано. На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено. Українські захисники продовжують системне знкшкодження окупантів, чинять ефективний супротив на всіх ділянках фронту. Загалом минулої доби втрати російських загарбників склали 770 осіб. Також ворог втратив танк, п’ять бойових броньованих машини, 32 артилерійських системи, дві реактивні системи залпового вогню, 1616 безпілотних літальних апаратів, 149 одиниць автомобільної техніки.

08:00 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Російські війська, ймовірно, розпочали артилерійську та дронну підготовку поля бою до очікуваного російського наступу навесні-влітку 2026 року проти фортечного поясу України в Донецькій області.

• За повідомленнями, Росія розширює зусилля з набору персоналу у вищих навчальних закладах для укомплектування російських безпілотних систем.

• Кремль продовжує боротися з провійськовими діячами інформаційного простору, яких він не може повністю кооптувати або підпорядкувати державному контролю, в рамках більш широких зусиль з консолідації інформаційного простору під контролем Кремля.

• 25 лютого російський безпілотник наблизився до французького авіаносця «Шарль де Голль» у шведському порту Мальме.

• Російські війська, ймовірно, застосували білий фосфор у Костянтинівці і, можливо, без розбору завдали удару по цивільних районах, порушивши міжнародне право.