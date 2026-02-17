1455-й день війни Росії в Україні. Хроніка

11:05 Вночі та вранці росіяни здійсниви чергову масовану ракетно-дронову атаку на енергооб’єкти у кількох регіонах України, повідомили в Укренерго. Внаслідок цього на ранок є значна кількість знеструмлених споживачів на Одещині (зокрема – у м. Одеса). Також через російські удари є знеструмлені споживачі у Запорізькій, Донецькій, Дніпропетровській та Харківській областях.

Внаслідок попередніх масованих російських атак у більшості регіонів України сьогодні застосовуються графіки обмеження потужності для промисловості, а також графіки погодинних відключень для всіх категорій споживачів. В окремих областях наразі вимушено застосовані аварійні відключення, попередньо оприлюднені графіки погодинних відключень там не діють.

11:00 Споживання електроенергії знизилось, повідомили в Укренерго. Сьогодні, 17 лютого, станом на 9:30, його рівень був на 5,9% нижчим, ніж в цей час вчора. Причина змін – більша кількість знеструмлених споживачів внаслідок масованої ракетно-дронової атаки.

Вчора добовий максимум споживання був зафіксований вранці. Він був на 7,1% вищим, ніж максимум попереднього робочого дня. Причина – суттєве похолодання у більшості регіонів України.

10:20 Вночі (з 18:00) росіяни атакували 4 балістичними ракетами Іскандер-М із Ростовської обл. РФ, ТОТ Криму, 20 крилатими ракетами повітряного базування Х-101 з акваторії Каспійського моря, 4 крилатими ракетами Іскандер-К з Курської обл. РФ, керованою авіаційною ракетою Х-59/69 із повітряного простору ТОТ Донецької обл., а також 396 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотниками інших типів із напрямків: Курськ, Орел, Міллерово, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ, Шаталово РФ, ТОТ АР Крим, близько 250 із них – "шахеди".

За попередніми даними, станом на 09:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 392 повітряні цілі:

- 20 крилатих ракет повітряного базування Х-101 (100%);

- 4 крилатих ракети “Іскандер-К” (100%);

- 1 керована авіаційна ракета Х-59/69 (100%);

- 367 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронів інших типів (93%).

Зафіксовано влучання 4 балістичних ракет та 18 ударних БпЛА на 13 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 8 локаціях.

За минулі сім днів було збито чи локаційно втрачено 985 із 1155 запущених по Україні БпЛА (разом – 85%).

10:00 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Порівняно зі всією наявною у військах на початок повномасштабного вторгнення в РФ технікою, за час війни знищено:

341,8% танків (з них 0,5% за минулий тиждень),

138,5% бойових броньованих машин (з них 0,1% за минулий тиждень),

1208,3% артилерійських систем (з них 5,7% за минулий тиждень),

146,8% РСЗВ (з них 0,8% за минулий тиждень),

92,9% засобів ППО (з них 0,3% за минулий тиждень),

34,9% літаків (з них 0% за минулий тиждень),

38,8% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень).

09:45 Троє мирних жителів Одеси постраждали внаслідок нічної атаки російських військ на місто, повідомив начальник Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак.

09:35 Війська РФ завдали ударів протягом минулої доби по трьох населених пунктах Харківської області, повідомив начальник ОВА Олег Синєгубов. Внаслідок обстрілу в с. Гусинка постраждали двоє людей, у Харківському районі пошкоджено 3 приватні будинки, а у Лозівському - енергомережі.

09:25 Росіяни завдали вночі удару по Дніпру, пошкоджена адмінбудівля, повідомив начальник ОВА Олександр Ганжа.

09:15 Інтенсивність російських ракетних та авіаційних ударів по позиціях наших військ та населених пунктах (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:10 Інтенсивність російських атак (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:05 Інтенсивність російських атак на різних напрямках (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

08:55 Підсумкова інформація Генерального штабу ЗСУ про минулу добу російського вторгнення:

Загалом, протягом минулої доби зафіксовано 201 бойове зіткнення. За уточненою інформацією, вчора противник завдав двох ракетних ударів, застосував п’ять ракет, здійснив 81 авіаційний удар, скинув 200 керованих авіабомб. Крім того, задіяв для ураження 4574 дронів-камікадзе та здійснив 2306 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 56 – із реактивних систем залпового вогню. Агресор завдавав авіаударів, зокрема по районах населених пунктів Великомихайлівка, Малинівка, Вовче Дніпропетровської області; Самійлівка, Новоукраїнка, Копані, Гірке, Широке, Чарівне, Мирне, Любицьке, Воздвижівка, Розівка, Ніженка, Микільське, Новоандріївка, Кущове Запорізької області; Ольгівка, Веселе Херсонської області. За минулу добу авіація Сил оборони уразили п’ять районів зосередження особового складу російських загарбників. На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби відбулося сім боєзіткнень з ворогом. Противник здійснив 88 обстрілів, в тому числі три - з реактивних систем залпового вогню. На Південно-Слобожанському напрямку ворог 11 разів намагався прорвати оборонні рубежі наших захисників, у районах населених пунктів Вовчанськ, Вовчанські Хутори та у напрямках населених пунктів Графське, Вільча, Шев’яківка, Чугунівка. На Куп’янському напрямку ворог здійснив шість атак в напрямках Петропавлівки, Курилівки, Нової Кругляківки, Новоосинового та Богуславки. На Лиманському напрямку ворог провів 14 атак. Намагався вклинитися в нашу оборону в бік населених пунктів Надія, Глущенкове, Олександрівка, Дружелюбівка, Твердохлібове, Дробишеве, Ставки та Лиман. На Слов’янському напрямку протягом вчорашньої доби наші захисники зупинили сім спроб окупантів просунутися вперед в бік Рай-Олександрівки та в районах Платонівки і Дронівки. На Краматорському напрямку противник здійснив п’ять наступальних дій в районах Міньківки, Васюківки, Бондарного та Оріхово-Василівки. На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 16 атак поблизу населених пунктів Костянтинівка, Клебан-Бик, Олександро-Калинове, Плещіївка, Русин Яр, Софіївка та у напрямку Новопавлівки. На Покровському напрямку наші захисники зупинили 42 штурмові дії агресора у районах населених пунктів Родинське, Червоний Лиман, Покровськ, Котлине, Удачне та у напрямках населених пунктів Торецьке, Новий Донбас, Вільне, Шевченко, Новоолександрівка, Новопавлівка, Новопідгороднє, Філія. На Олександрівському напрямку противник протягом минулого дня здійснив вісім атак, у напрямках населених пунктів Іванівка, Олексіївка, Вербове, Привілля та Злагода. На Гуляйпільському напрямку відбулося 37 атак окупантів - у бік населених пунктів Добропілля, Прилуки, Залізничне, Гуляйполе, Святопетрівка, Зелене та Староукраїнка. На Оріхівському напрямку противник один раз атакував позиції наших захисників в районі Степногірська. На Придніпровському напрямку ворог наступальних дій не проводив. На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено. Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат у живій силі, техніці та активно підривають наступальний потенціал ворога у тилу. Загалом, минулої доби втрати російських загарбників склали 890 осіб. Також наші воїни знешкодили два танки, три бойові броньовані машини, чотири артилерійські системи, 614 безпілотних літальних апаратів, дві ракети та 71 одиницю автомобільної техніки окупантів.

08:00 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Російські офіційні особи навряд чи відхиляться від своїх початкових вимог щодо війни під час майбутніх тристоронніх переговорів між США, Україною та Росією, які відбудуться 17-18 лютого в Женеві, Швейцарія.

• Росія може спробувати скористатися черговим тимчасовим мораторієм на удари по енергетичній інфраструктурі, щоб помилково стверджувати, що вона йде на поступки.

• Росія, схоже, інвестує в централізовані інкубатори для розвитку технології безпілотників і створює спеціальні підрозділи та ролі для підтримки конкретних зусиль з розвитку можливостей безпілотників. Ці зусилля з розвитку потенціалу дронів включають підтримку здатності підрозділів дронів виконувати тактичні завдання, що підтримують кампанію Росії з повітряної блокади бойових дій, а також протиповітряну оборону на основі дронів.

• Кремль, схоже, адаптує свою тактику для проведення диверсійних атак в Європі.

• Принаймні одна українська крилата ракета FP-5 Flamingo не завдала шкоди російському космодрому Капустинський яр в Астраханській області в січні 2025 року.