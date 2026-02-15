1454-й день війни Росії в Україні. Хроніка

11:10 Через несприятливі погодні умови (пориви вітру, налипання мокрого снігу) на ранок повністю або частково були знеструмлені 178 населених пунктів у восьми областях – Одеській, Миколаївській, Хмельницькій, Київській, Полтавській, Сумській, Чернігівській та Дніпропетровській, повідомили в Укренерго.

11:05 Внаслідок російських ударів по енергетичній інфраструктурі на ранок є знеструмлені споживачі у Донецькій, Дніпропетровській, Черкаській та Одеській областях, повідомили в Укренерго. Зокрема, внаслідок дронових ударів без електропостачання залишається значна частина споживачів Одеси.

Внаслідок попередніх масованих російських атак – у більшості регіонів України наразі застосовуються графіки обмеження потужності для промисловості, а також графіки погодинних відключень для всіх категорій споживачів. В окремих регіонах вимушено застосовані аварійні відключення, попередньо оприлюднені графіки погодинних відключень там наразі не діють.

11:00 Споживання електроенергії зросло, повідомили в Укренерго. Станом на 9:30 його рівень був на 10,8% вищим, ніж в цей час попереднього робочого дня. Причина – скасування обмежень в окремих регіонах та зменшення їхнього обсягу у більшості областей.

Вчора добовий максимум споживання був зафіксований увечері. Він був на 25,6% вищим, ніж максимум попередньої неділі. Причина – менша кількість вимушено знеструмлених споживачів, ніж після масованої ракетно-дронової атаки, що відбулась у ніч на 7 лютого.

10:40 Протягом минулої доби ЗС РФ завдали ударів БпЛА та КАБами по населених пунктах Харківського, Куп’янського, Богодухівського та Лозівського районів Харківщини, повідомили в Нацполіції. Постраждали 5 людей, пошкоджені приватні будинки, господарчі споруди, енергопостачання, в місті Лозова пошкоджена залізнична інфраструктура.

10:20 Вночі (з 18:00) росіяни атакували чотирма протикорабельними ракетами Циркон із ТОТ АР Крим, балістичною ракетою Іскандер-М із Брянської обл., керованою авіаційною ракетою Х-31П із ТОТ Запорізької обл., а також 62 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотниками інших типів із напрямків: Міллерово, Курськ, Брянськ, Шаталово, Приморсько-Ахтарськ РФ, Гвардійське – ТОТ АР Крим, близько 40 із них – "шахеди".

За попередніми даними, станом на 09:00, протиповітряною обороною збито/подавлено дві протикорабельні ракети Циркон та 52 ворожі БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронів інших типів (84%).

Зафіксовано влучання однієї ракети та 9 ударних БпЛА на 8 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 2 локаціях.

Інформація щодо трьох ворожих ракет уточнюється.

За минулі сім днів було збито чи локаційно втрачено 728 із 884 запущених по Україні БпЛА (разом – 82%).

10:00 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Порівняно зі всією наявною у військах на початок повномасштабного вторгнення в РФ технікою, за час війни знищено:

341,7% танків (з них 0,6% за минулий тиждень),

138,5% бойових броньованих машин (з них 0,1% за минулий тиждень),

1208,2% артилерійських систем (з них 7,5% за минулий тиждень),

146,8% РСЗВ (з них 0,9% за минулий тиждень),

92,8% засобів ППО (з них 0,3% за минулий тиждень),

34,9% літаків (з них 0% за минулий тиждень),

38,8% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень).

09:40 Спеціалізована антикорупційна прокуратура України повідомила про нову підозру ексміністру енергетики Герману Галущенко. Йому інкриміновано відмивання коштів та участь у злочинній організації. За даними слідства, у лютому 2021 року на острові Ангілья (самоврядна заморська територія Великої Британії) за ініціативою учасників злочинної організації, викритої НАБУ і САП у листопаді 2025 року, зареєстровано фонд, який мав залучити близько $100 млн "інвестицій". Здобуті в Україні та за процедурою міжнародного співробітництва з компетентними органами низки країн матеріали свідчать, що у період перебування підозрюваного на посаді злочинна організація отримала понад $112 млн готівкою від протиправної діяльності в енергетичному секторі.

09:35 Російські війська атакували Херсонську область, постраждали дві людини, повідомив голова ОВА Олександр Прокудін.

09:30 Впродовж доби російські війська завдали 668 ударів по 32 населених пунктах Запорізької області, шестеро людей поранено внаслідок ворожих ударів по Запорізькому району, повідомив голова ОВА Іван Федоров.

09:15 Інтенсивність російських ракетних та авіаційних ударів по позиціях наших військ та населених пунктах (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:10 Інтенсивність російських атак (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:05 Інтенсивність російських атак на різних напрямках (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

08:55 Підсумкова інформація Генерального штабу ЗСУ про минулу добу російського вторгнення:

Загалом протягом минулої доби зафіксовано 235 бойових зіткнень. Вчора противник завдав одного ракетного із застосуванням однієї ракети та 79 авіаційних ударів, скинув 224 керовані авіабомби. Крім того, застосував 4757 дронів-камікадзе та здійснив 3387 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 121 – із реактивних систем залпового вогню. Агресор завдавав авіаударів, зокрема по районах населених пунктів Новоукраїнка, Великомихайлівка, Верхня Терса, Гуляйпільське, Залізничне, Долинка, Григорівка, Зарічне, Юльївка, Малинівка, Гірке та Блакитне. За минулу добу ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили один важливий об’єкт противника. На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби противник здійснив 143 обстріли, з яких чотири — із застосуванням РСЗВ. Протягом доби зафіксовано шість боєзіткнень. На Південно-Слобожанському напрямку ворог чотири рази намагався прорвати оборонні рубежі наших захисників у районах населених пунктів Ветеринарне, Вовчанські Хутори та Охрімівка. На Куп’янському напрямку вчора відбулося одне боєзіткнення в районі Піщаного. На Лиманському напрямку ворог атакував шість разів. Намагався вклинитися в нашу оборону у районах населених пунктів Ставки, Дробишеве, Дружелюбівка та Лиман. На Слов’янському напрямку протягом вчорашньої доби наші захисники зупинили вісім спроб окупантів просунутися вперед у бік Ямполя, Закітного, Кривої Луки, Рай-Олександрівки та Дронівки. На Краматорському напрямку наступальних дій окупантів не зафіксовано. На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 28 атак поблизу населених пунктів Костянтинівка, Плещіївка, Щербинівка, Іванопілля, Іллінівка, Русин Яр, Миколайпілля, Новопавлівка, Степанівка та Софіївка. На Покровському напрямку наші захисники зупинили 63 штурмові дії агресора поблизу населених пунктів Торецьке, Кучерів Яр, Білицьке, Затишок, Родинське, Шевченко, Новоолександрівка, Покровськ, Удачне, Котлине, Молодецьке, Новопідгородне, Новопавлівка, Новомиколаївка, Філія, Дачне та Сергіївка. На Олександрівському напрямку противник атакував 21 раз. Намагався просунутися у бік Зеленого Гаю, Іванівки, Олександрограда, Єгорівки, Вишневого, Олексіївки, Вербового, Степового, Данилівки, Нового Запоріжжя, Злагоди та Рибного. На Гуляйпільському напрямку відбулося 37 атак окупантів — у районах Гуляйполя та в бік Добропілля, Успенівки, Варварівки, Прилук, Залізничного, Староукраїнки, Зеленого та Криничного. На Оріхівському напрямку агресор проводив активні наступальні дії у напрямках Степногірська, Павлівки, Лук’янівського та Щербаків. На Придніпровському напрямку боєзіткнення не зафіксовані. На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено. Українські захисники продовжують системне нищення ворога, чинять ефективний супротив на всіх ділянках фронту. Загалом минулої доби втрати російських загарбників склали 1180 осіб. Також ворог втратив чотири танки, п’ять бойових броньованих машин, 26 артилерійських систем, один засіб ППО, 601 безпілотний літальний апарат та 169 одиниць автомобільної техніки.

08:00 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Кремль продовжує обговорювати майбутні вибори в Україні, щоб просунути свою неправдиву тезу про нелегітимність нинішнього українського уряду, і наполягає на засобах контролю над політикою України.

• Кремль продовжує сигналізувати, що відхилить будь-які результати виборів, які не приведуть до формування проросійського уряду в Україні.

• До укладення угоди про припинення війни необхідно надати Україні довгострокові, значущі гарантії безпеки з боку США, щоб запобігти реалізації Кремлем його заявленого наміру відхилити такі гарантії після того, як Україна погодиться на передачу території.

• Генерал-майор Генерального штабу Герасимов продовжує перебільшувати значення захоплення Росією невеликих сіл і полів, щоб вплинути на поточні переговори і змусити Захід і Україну поступитися територіальними вимогами Росії.

• Російські захоплення продовжують мати повільні темпи і не віщують краху українських позицій.

• За повідомленнями, нещодавні тактичні контратаки України звільнили кілька невеликих населених пунктів уздовж річок Янчур і Гайчур у напрямках Олександрівка та Гуляйполе.

• За повідомленнями, Росія випробовує стратосферну систему зв'язку як альтернативу Starlink, яку деякі російські військові блогери вже відкинули як невідповідну заміну.