Ф'ючерси на золото знову перевищили $5000 за унцію.

Зростання сталося після стрімкого подешевшання дорогоцінного металу наприкінці минулого тижня.

У середу, четвертого лютого, ціни на золото продовжили відновлюватись після історичного обвалу наприкінці минулого та початку поточного тижня. Інвестори нарікають на небачену досі волатильність дорогоцінного металу. Про це повідомила інформаційна агенція Reuters.

До середини дня котирування квітневих ф'ючерсів на золото на біржі Comex зросло приблизно на 2,6%, до 5062,3 долара за унцію. Ф'ючерси на срібло подорожчали на 7,2% до 89,255 долара за унцію, на платину – на 2,8%, до $2270,6 за унцію.

Нагадаємо, що минулої п'ятниці, 30 січня, ціна на золото впала на дев’ять відсотків. Для золота це стало найзначнішим добовим падінням з початку 1980-х – тобто за 40 років. Ще драматичніша ситуація склалася зі сріблом, ціна якого за день обвалилася відразу на 36 відсотків. Це стало абсолютним антирекордом добового падіння цього металу за історію.

Примітно, що обидва активи демонстрували стійке зростання весь 2025 рік, а на початку поточного року подорожчання стрімко посилилося. У другій половині січня унція золота дорожчала в середньому на 220 доларів на день.

У понеділок, другого лютого, ф'ючерси на золото також сильно просіли. Проте вже у вівторок, третього лютого, вони підскочили на 6,1%, показавши рекордне зростання з 2009 року.

Як зазначили експерти фондового ринку, історичні коливання цін на золото та рекордну волатильність навряд чи можна назвати ознаками фінансової безпеки. Це значно ускладнює роботу інвесторів, які вкладають гроші в дорогоцінні метали, включно з центральними банками.

Золото, по суті, є громіздким активом з високими витратами на зберігання, який не приносить жодного прибутку. Але воно також давно вважається найбезпечнішим активом у світі, що приваблює покупців, які шукають заощадження, захисту від інфляції, притулку в періоди волатильності, диверсифікації портфеля або поєднання всіх чотирьох варіантів.

«Ситуація стає дуже складною та дисфункціональною через реалізовану або неявну волатильність на таких екстремальних рівнях. Здатність [золота] хеджуватися (ability to hedge) зводиться нанівець, оскільки ціна шалено нестабільна», – пояснив керівник досліджень брокерської компанії Pepperstone Кріс Вестон (Chris Weston).