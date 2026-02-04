Ф'ючерси на золото знову перевищили $5000 за унцію.

Зростання сталося після стрімкого подешевшання дорогоцінного металу наприкінці минулого тижня.

 

 

У середу, четвертого лютого, ціни на золото продовжили відновлюватись після історичного обвалу наприкінці минулого та початку поточного тижня. Інвестори нарікають на небачену досі волатильність дорогоцінного металу. Про це повідомила інформаційна агенція Reuters.

 

До середини дня котирування квітневих ф'ючерсів на золото на біржі Comex зросло приблизно на 2,6%, до 5062,3 долара за унцію. Ф'ючерси на срібло подорожчали на 7,2% до 89,255 долара за унцію, на платину – на 2,8%, до $2270,6 за унцію.

 

Нагадаємо, що минулої п'ятниці, 30 січня, ціна на золото впала на дев’ять відсотків. Для золота це стало найзначнішим добовим падінням з початку 1980-х – тобто за 40 років. Ще драматичніша ситуація склалася зі сріблом, ціна якого за день обвалилася відразу на 36 відсотків. Це стало абсолютним антирекордом добового падіння цього металу за історію.

 

Примітно, що обидва активи демонстрували стійке зростання весь 2025 рік, а на початку поточного року подорожчання стрімко посилилося. У другій половині січня унція золота дорожчала в середньому на 220 доларів на день.

 

У понеділок, другого лютого, ф'ючерси на золото також сильно просіли. Проте вже у вівторок, третього лютого, вони підскочили на 6,1%, показавши рекордне зростання з 2009 року.

 

Як зазначили експерти фондового ринку, історичні коливання цін на золото та рекордну волатильність навряд чи можна назвати ознаками фінансової безпеки. Це значно ускладнює роботу інвесторів, які вкладають гроші в дорогоцінні метали, включно з центральними банками.

 

Золото, по суті, є громіздким активом з високими витратами на зберігання, який не приносить жодного прибутку. Але воно також давно вважається найбезпечнішим активом у світі, що приваблює покупців, які шукають заощадження, захисту від інфляції, притулку в періоди волатильності, диверсифікації портфеля або поєднання всіх чотирьох варіантів.

 

«Ситуація стає дуже складною та дисфункціональною через реалізовану або неявну волатильність на таких екстремальних рівнях. Здатність [золота] хеджуватися (ability to hedge) зводиться нанівець, оскільки ціна шалено нестабільна», – пояснив керівник досліджень брокерської компанії Pepperstone Кріс Вестон (Chris Weston).

 

04.02.2026

До теми

Поширити
Ð—Ð±Ñ€ÑƒÑ‡
Творити в осерді травми
7 лютого у Mercury Art Center відкриють виставковий проєкт «У ядрі». Твори 26 сучасних українських митців і мисткинь, виконані в різних медіа,досліджують травму як невід’ємну частину сучасного існування.
03.02.26 | | Штука
Сад – виноград
Левко Довган
Тут змінилося все, крім течії Дністра. Символом надії зростає молодий виноградник. І ще білий єдиноріг з герба. Кажуть, його інколи можна побачити між рядами молодих лоз
02.02.26 | | Дискурси
Мистецтво світла підтримки
Олена Дяденко
Прагну руху, експерименту, відкриттів. Приваблює ніжна акварель і грубі, знайдені об’єкти, легкі штрихи і щільні текстури, — усе стає частиною моєї мови. Найцінніше: передати на полотні ті відчуття, які словами не висловиш.
01.02.26 | | Штука
Образ геноциду
Олеся Ісаюк
Геноцидникові йдеться про руйнацію всього, що перетворює «уявлену спільноту» в соціальний та культурний факт і створення умов, що перешкодили б її відтворенню в майбутньому
01.02.26 | | Україна
Ромова баба
Віталій Портников
Ця війна для людини з садистськими нахилами – справжній подарунок долі. Жодний з нас навіть не може уявили того задоволення, яке він отримує, коли планує чергову атаку
01.02.26 | | Дискурси
Кінь-жінка
Василь МАХНО
Кінь-жінка, потворний і потворна, а як одне ціле, то потворні. Можливо, такою була їхня епоха: майже ціле двадцяте століття, в якому їм випало жити і творити
31.01.26 | | Дискурси
Різні грані одного свята
Анна Кузик
Архаїчна коляда звучить від Криворівні до академічного середовища Львова: синергія традиції, професіоналізму та людяності об’єднує слухачів та музикантів, запалюючи внутрішнє світло, котре не здатне загасити жоден ворог.
30.01.26 | | Штука
Самотність Агасферів між Бучачем, Нью-Йорком і Єрусалимом
Ігор Набитович
Роздуми над рукописом нового роману Василя Махна «Ангел і осел з віршами про вогонь і воду», що вийде навесні 
29.01.26 | | Штука

© 2026 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.