Іспанії відмовляється збільшити оборонні видатки до 5% ВВП.

За словами іспанського прем’єра, таке стрімке підняття оборонних витрат є несумісним з «державою загального добробуту та нашим світоглядом».

Іспанська влада не погоджується з пропозицією Північноатлантичного Альянсу до країн-членів НАТО про нарощування витрат на оборону до п’яти відсотків від ВВП. Про це повідомила газета El Pais з покликом на заяву прем'єр-міністра Іспанії Педро Санчеса.

«Для Іспанії прихильність до цільового показника в 5% ВВП буде не тільки необґрунтованою, але й контрпродуктивною», – заявив Санчес. Він зазначив, що це «віддалило б Іспанію від оптимальних витрат і завадило б поточним зусиллям Євроунії щодо зміцнення своєї екосистеми в сфері безпеки і оборони».

За словами глави іспанського уряду таке стрімке підняття оборонних витрат є несумісним з «державою загального добробуту та нашим світоглядом». Він додав, що Мадриду тоді довелося б скоротити інші витрати, зокрема на державний сектор і програми переходу на «зелену економіку». Педро Санчес закликав до «більш гнучкої формули» щодо визначення цільового показника.

Минулого року Іспанія витрачала найменше на оборону серед країн-членів НАТО, виділяючи менше двох відсотків від ВВП. У квітні цього року Санчес запевнив, що уряд збільшить витрати на 10,5 млрд євро в 2025 році, щоб досягти цільового показника в 2% від ВВП.

Раніше в червні генсек НАТО Марк Рютте повідомив, що саміт Альянсу в Гаазі буде узгоджувати новий план інвестицій в оборону, і він запропонує там встановити цільовий показник оборонних витрат для держав-членів на рівні 5% від ВВП.