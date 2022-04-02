США скасували випробування міжконтинентальної балістичної ракети.

Пентаґон пояснив це намаганням не підвищувати ризик ядерної сутички.

Збройні сили США заявили, що відкладають запланований випробувальний запуск міжконтинентальної балістичної ракети Minuteman III. Про це повідомила інформаційна аґенція Reuters. У Вашінґтоні це відтермінування пояснили намаганням знизити зростаючу напругу після того, як Росія оголосила про приведення своїх ядерних сил у стан підвищеної готовності.

Раніше пуск ракети Minuteman III планувався на друге березня, але також був відкладений на тлі того, як Росія заявила про приведення своїх ядерних сил у стан підвищеної бойової готовності. Тоді речник Пентаґону Джон Кірбі (John Kirby) заявив: «Ми усвідомлюємо, що в цей момент напруженості важливо, щоб і Сполучені Штати, і Росія пам’ятали про ризик прорахунків і вжили заходів для зменшення цих ризиків. Ми ухвалили це рішення не легковажно, а щоб продемонструвати, що ми є відповідальною ядерною державою».

Речниця ВПС США Енн Стефанек (Ann Stefanek) заявила, що повторне рішення про скасування випробувань ракети Minuteman III було викликане тими самими причинами, що і при відтермінуванні першого запуску. Наступне випробування Minuteman III заплановане на кінець цього року. «ВПС впевнені в [бойовій] готовності стратегічних сил США», – зазначила Стефанек.

МБР Minuteman III, здатна нести ядерний заряд, є ключовою частиною стратегічного арсеналу Збройних сил США, має дальність польоту понад 9660 км і може летіти зі швидкістю приблизно 24 тисячі км/год. Ракети такого класу розосереджені в укріплених підземних шахтах.