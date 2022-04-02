США скасували випробування міжконтинентальної балістичної ракети.

Пентаґон пояснив це намаганням не підвищувати ризик ядерної сутички.

 

 

Збройні сили США заявили, що відкладають запланований випробувальний запуск міжконтинентальної балістичної ракети Minuteman III. Про це повідомила інформаційна аґенція Reuters. У Вашінґтоні це відтермінування пояснили намаганням знизити зростаючу напругу після того, як Росія оголосила про приведення своїх ядерних сил у стан підвищеної готовності.

 

Раніше пуск ракети Minuteman III планувався на друге березня, але також був відкладений на тлі того, як Росія заявила про приведення своїх ядерних сил у стан підвищеної бойової готовності. Тоді речник Пентаґону Джон Кірбі (John Kirby) заявив: «Ми усвідомлюємо, що в цей момент напруженості важливо, щоб і Сполучені Штати, і Росія пам’ятали про ризик прорахунків і вжили заходів для зменшення цих ризиків. Ми ухвалили це рішення не легковажно, а щоб продемонструвати, що ми є відповідальною ядерною державою».

 

Речниця ВПС США Енн Стефанек (Ann Stefanek) заявила, що повторне рішення про скасування випробувань ракети Minuteman III було викликане тими самими причинами, що і при відтермінуванні першого запуску. Наступне випробування Minuteman III заплановане на кінець цього року. «ВПС впевнені в [бойовій] готовності стратегічних сил США», – зазначила Стефанек.

 

МБР Minuteman III, здатна нести ядерний заряд, є ключовою частиною стратегічного арсеналу Збройних сил США, має дальність польоту понад 9660 км і може летіти зі швидкістю приблизно 24 тисячі км/год. Ракети такого класу розосереджені в укріплених підземних шахтах.

02.04.2022

До теми

Поширити
Збруч
Токсичне ретро
Юрко Кох
Давні колажі з «Пост-Поступу», виявляється, зовсім не старіють, але набувають нових, часами «інакшіших» значень.
01.04.22 | | Минуле
Особливості економічного фронту України
Ярослав ПРИТУЛА
Поруч із вірою в наші Збройні Сили важливо намагатися всіма своїми можливостями наближувати нашу спільну перемогу. Кожен на своєму місці має робити ефективніше та краще те, чим ми займаємося кожного дня.
01.04.22 | | Галичина
Про стан війни і вихід з неї
Михайло САВЧИН
Переговори про мир розбурхали весь український медіапростір та політикум. Кінцева мета цього процесу має бути чітка. Це санація московії
01.04.22 | | Україна
Добрий день
Тарас Прохасько
Теперішня велика війна триває ще й заради того, щоби ні в кого не з'явилося шансу на створення нового міністерства деукраїнізації
31.03.22 | | Дискурси
Не стати Білоруссю
Володимир В'ятрович
Білорусь є частиною так званої «Союзної держави», а по суті — російською колонією. Саме такою безправною колонією Путін хоче бачити Україну
31.03.22 | | Україна
Завтра…
Андрій Содомора
Те переможне, осяяне світлом свободи Евріпідове «завтра» – неодмінно настане!
31.03.22 | | Дискурси
Чому росія боїться «бацил» Заходу?
Олександр Зайцев
Війна – це не тільки путін. Здається, що добре би прибити гада – і все буде в порядку. Але боюсь, що це наших проблем не розв’яже, бо ця війна має значно глибші історичні корені
30.03.22 | | Галичина
«Мосх тільки в Московії може бути подоланий»
Юрій Винничук
Сформований за умов рабства характер кожного мосха виявляє схильність до пишноти і тілесної розпусти, жорстокий і підступний
30.03.22 | | Дискурси

© 2022 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.