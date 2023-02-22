Випробування міжконтинентальної балістичної ракети в Росії провалилися.

Випробування проводилися під час візиту Джо Байдена до Києва

 


Росія провела випробування міжконтинентальної балістичної ракети, причому саме в день, коли президент Сполучених Штатів Джо Байден відвідував Київ, тобто в понеділок, 20 лютого. Про це повідомив телеканал CNN, покликаючись на двох не названих офіційних осіб США, знайомих з цим питанням. Ці випробування зазнали невдачі.

 

Один з чиновників розповів, що Росія заздалегідь повідомила США про ракетні випробування через лінію, створену для запобігання конфліктним ситуаціям. Випробування не становили небезпеки для США і не розглядаються «як аномалія чи ескалація», додало інше джерело.

 

За даними джерел телеканалу, йдеться про випробування важкої ракети «Сармат», яку на Заході прозвали Satan II. Вона здатна доставляти кілька ядерних боєголовок на відстань до 11 тисяч кілометрів. Офіційні особи США припускають, що про випробування «Сармата» мав намір розповісти президент Росії Путін у своєму посланні до федеральних зборів у вівторок, 21 лютого, але лише тоді, якби вони завершилися успіхом.

 

CNN зазначає, що США та Росія на початку тижня спілкувалися різними каналами, щоб не допустити конфліктних ситуацій під час візиту Байдена до України. «Так, США повідомили Росію про візит Байдена до Києва за кілька годин до цього. Жодного обміну думками не відбулося. Просто повідомлення та підтвердження про те, що воно отримане. Жодних гарантій», T— розповів радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван.

22.02.2023

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