1412-й день війни Росії в Україні. Хроніка

10:00 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Порівняно зі всією наявною у військах на початок повномасштабного вторгнення в РФ техніки за час війни знищено:

336,8% танків (з них 0,9% за минулий тиждень),

137,5% бойових броньованих машин (з них 0,1% за минулий тиждень),

1158,4% артилерійських систем (з них 5,7% за минулий тиждень),

141,8% РСЗВ (з них 0,6% за минулий тиждень),

90,4% засобів ППО (з них 0,1% за минулий тиждень),

34,8% літаків (з них 0% за минулий тиждень),

38,8% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень).

09:45 Російські війська атакували Херсонську область, троє постраждалих, повідомив голова ОВА Олександр Прокудін.

09:40 Російські війська в ніч на понеділок вдарили балістикою та безпілотниками по промисловому підприємству Чернігова, повідомив в.о. міського голови міста Олександр Ломако. Постраждалих немає.

09:35 Російські війська за добу здійснили більше 700 обстрілів по 25 населеним пунктам Запорізької області, постраждала одна людина, повідомив голова ОВА Іван Федоров.

09:30 Внаслідок нічної російської атаки на Київ загинула одна людина, четверо постраждалих, двоє у важкому стані, повідомив мер Віталій Кличко. В Оболонському районі було влучання у чотирьохповерхову будівлю медзакладу.

09:25 Внаслідок масованої атаки вночі у Фастівському районі загинула людина, є пошкодження цивільної інфраструктури, знеструмлено Славутич, повідомив голова Київської ОВА Микола Калашник. У Фастівському районі пошкоджено сім приватних і один багатоповерховий житлові будинки, гаражі, два автомобілі, виробничі та складські приміщення.

09:20 Президент США Дональд Трамп заявив, що не вірить у заяви Росії про нібито удар України по резиденції Путіна.

09:15 Інтенсивність російських ракетних та авіаційних ударів по позиціях наших військ та населених пунктах (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:10 Інтенсивність російських атак (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:05 Інтенсивність російських атак на різних напрямках (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

08:55 Підсумкова інформація Генерального штабу ЗСУ про минулу добу російського вторгнення:

Загалом протягом минулої доби зафіксовано 229 бойових зіткнень. Вчора противник завдав 62 авіаційних ударів, скинув 185 керованих авіабомб та застосував одну ракету. Крім цього, здійснив 4 016 обстрілів, зокрема 84 — із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 5 232 дронів-камікадзе. Авіаційних ударів зазнали, зокрема, райони населених пунктів Великомихайлівка Дніпропетровської області; Оріхів, Преображенка, Прилуки, Зелене Запорізької області. За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили дев’ять районів зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, три артилерійські системи, засіб РЕБ та два пункти управління БпЛА противника. На Північно-Слобожанському і Курському напрямках противник здійснив 99 обстрілів, зокрема один — із реактивних систем залпового вогню. На Південно-Слобожанському напрямку наші війська зупинили вісім атак противника в районах Вовчанська, Стариці, Приліпки, Фиголівки та у бік Ізбицького й Кутьківки. На Куп’янському напрямку вчора відбулося три атаки загарбників. Наші оборонці відбили штурмові дії противника в районах Степової Новоселівки, Першотравневого та у бік Петропавлівки. На Лиманському напрямку ворог атакував десять разів, намагаючись вклинитися в нашу оборону поблизу населених пунктів Новоселівка, Колодязне та Торське. На Слов’янському напрямку Сили оборони відбили шість атак противника поблизу Дронівки, Сіверська та Свято-Покровського. На Краматорському напрямку відбулося одне бойове зіткнення в районі населеного пункту Ступочки. На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 18 атак в районах Плещіївки, Олександро-Шультиного, Русиного Яру, Яблунівки та у бік Софіївки. На Покровському напрямку наші захисники зупинили 54 штурмові дії агресора у районах населених пунктів Шахове, Никанорівка, Родинське, Мирноград, Покровськ, Котлине, Удачне, Молодецьке та у бік Новопавлівки. На Олександрівському напрямку противник вчора здійснив 24 атаки у районах населених пунктів Зелений Гай, Олександроград, Соснівка, Вороне, Олексіївка, Вишневе, Солодке та Єгорівка. На Гуляйпільському напрямку Сили оборони відбили 65 атак росіян у районах Зеленого, Гуляйполя, Варварівки, Дорожнянки та у бік Святопетрівки. На Оріхівському напрямку ворог здійснив вісім спроб прорвати оборону наших захисників у районах населених пунктів Плавні, Мала Токмачка, Щербаки та Степове. На Придніпровському напрямку наступальних дій ворога не помічено. На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено. Загалом минулої доби втрати російських загарбників склали 990 осіб. Також українські воїни знешкодили вісім танків, дві бойові броньовані машини, 29 артилерійських систем, дві реактивні системи залпового вогню, 704 безпілотних літальних апарати оперативно-тактичного рівня, 169 одиниць автомобільної та одиницю спеціальної техніки окупантів.

08:00 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Російські офіційні особи продовжують реагувати на військову операцію США у Венесуелі, але реакція високопоставлених керівників Кремля залишається відносно стриманою.

• 4 січня президент України Володимир Зеленський призначив першого заступника голови Державної прикордонної служби України генерал-майора Валерія Вавринюка виконуючим обов'язки голови Державної прикордонної служби.