1410-й день війни Росії в Україні. Хроніка

Загалом, протягом минулої доби зафіксовано 116 бойових зіткнень.

Минулої доби противник завдав по позиціях наших військ і населених пунктах одного ракетного удару двома ракетами, 57 авіаційних ударів із застосуванням 153 керованих авіабомб.

Зафіксовано 6358 ударів дронами-камікадзе, ворог здійснив 3223 обстріли.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема по районах населених пунктів Коломійці Дніпропетровської області; Залізничне, Верхня Терса, Гуляйполе, Варварівка, Різдвянка, Долинка, Новоандріївка, Магдалинівка Запорізької області; Миколаївка Херсонської області.

За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили чотири райони зосередження особового складу та два інших важливих об’єкти противника.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби противник завдав трьох авіаційних ударів, застосувавши при цьому чотири керовані авіабомби, здійснив 77 обстрілів, зокрема один – із реактивної системи залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку ворог шість разів намагався прорвати оборонні рубежі наших захисників, у районах населених пунктів Вовчанськ, Грабовське, Стариця, Приліпка та у напрямку Ізбицького.

На Куп’янському напрямку вчора відбулося дві ворожі атаки. Наші оборонці відбили штурмові дії противника в районі Петропавлівки та в напрямку Курилівки.

На Лиманському напрямку ворог провів дев’ять атак. Намагався вклинитися в нашу оборону у районах населених пунктів Дробишеве, Лиман, Зарічне, Ставки, Торське, Ямпіль.

На Слов’янському напрямку протягом вчорашньої доби наші захисники зупинили п’ять спроб окупантів просунутись вперед в районах Сіверська, Закітного та Переїзного.

На Краматорському напрямку противник здійснив одну атаку в районі Міньківки, отримав відсіч.

На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 14 атак в районах населених пунктів Костянтинівка, Олександро-Шультине, Плещіївка, Клебан-Бик, Миколайпілля, Софіївка.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 26 штурмових дій агресора у районах населених пунктів Нове Шахове, Червоний Лиман, Родинське, Мирноград, Покровськ, Котлине, Молодецьке, Удачне, Філія, Дачне та у бік Новопавлівки.

На Олександрівському напрямку противник протягом минулого дня здійснив 10 атак у районах населених пунктів Зелений Гай, Олександроград, Вишневе, Злагода та Рибне.

На Гуляйпільському напрямку відбулося 20 атак окупантів в районі Гуляйполя та в напрямку Добропілля й Зеленого.

На Оріхівському напрямку загарбник тричі атакував позиції наших підрозділів в районах Плавнів та Приморського.

На Придніпровському напрямку українські підрозділи відбили чотири ворожі атаки.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат у живій силі, техніці та активно підривають наступальний потенціал ворога у тилу.

Загалом, минулої доби втрати російських загарбників склали 750 осіб. Також українські воїни знешкодили три танки, чотири бойові броньовані машини, 24 артилерійські системи, одну реактивну систему залпового вогню, 539 безпілотних літальних апаратів та 101 одиницю автомобільної техніки окупантів.