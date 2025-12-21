Нові кавалери ордена «За інтелектуальну відвагу»

Орден «За інтелектуальну відвагу» – срібний орден, який щороку вручає Капітула незалежного культурологічного часопису «Ї» діячам, які особливо заслужилися в царині інтелектуального осмислення часу і мали відвагу це своє бачення відкрито задекларувати та обстоювати.
Зазвичай урочиста церемонія вручення з лаудаціями номінантам відбувається на щорічній церемонії «Межа року» після титульної промови головного і неодмінного редактора незалежного культурологічного часопису «Ї» Тараса Возняка.
Традиція була цілком дотримана і нині; урочистість провадили Олесь Пограничний та Антін Борковський, майстром церемоній був Роман Тимофіїв.
Нині «Орденом Незалежного культурологічного журналу "Ї" "За інтелектуальну відвагу"» було відзначено:
– професора історії Олену Стяжкіну, українську письменницю, засновницю громадського руху «Деокупація. Повернення. Освіта» (ґрунтовну лаудацію зачитав Андрій Павлишин);
– директора Європейського центру солідарності у Ґданську Базиля Керського, німецько-польського менеджера культури, редактора, політолога та есеїст іраксько-польського походження з львівськими єврейсько-українськими коренями (щиру лаудацію виголосив Левко Захарчишин);
За весь час (з 2000 до 2024 року) «Орденом Незалежного культурологічного журналу "Ї" "За інтелектуальну відвагу"» відзначено 62 достойники, окрім нинішніх це:
– Борис Тарасюк – міністр закордонних справ України;
– Наталя Яковенко – історик, професор: кавалери 2001 року;
– Мирослав Попович – філософ, директор Інституту філософії;
– Емма Андієвська – мисткиня та поетка (ФРН): кавалери 2002 року;
– В’ячеслав Брюховецький – президент Національної Києво-Могилянської академії;
– Роман Віктюк – режисер (Росія): кавалери 2003 року;
– Мирослав Маринович – публіцист, правозахисник;
– Валентин Сильвестров – композитор;
– Григорій Грабович – літературознавець (США): кавалери 2004 року;
– Борис Гудзяк – ректор Українського католицького університету (США);
– Анджей Нікодимович – композитор (Польща);
– Павло Чучка – громадський діяч: кавалери 2005 року;
– Богдан Осадчук – історик, політолог, публіцист (ФРН);
– Роман Петрук – мистець;
– Євген Захаров – правозахисник: кавалери 2006 року;
– Мустафа Джемільов – дисидент, Голова Меджлісу кримськотатарського народу;
– Леонід Фінберг – редактор, громадський діяч: кавалери 2007 року;
– Ігор Ісіченко – архієпископ Української Автокефальної Православної Церкви, науковець, письменник;
– Анатолій Гриценко – голова комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки і оборони: кавалери 2008 року;
– Ігор Шевченко – історик-візантолог, дійсний член НТШ, УВАН, член-кореспондент Американської академії наук і мистецтв (США);
– Оксана Пахльовська – письменниця, культуролог, громадська діячка;
– Андрій Содомора – перекладач, письменник: кавалери 2009 року;
– Ольга Гнатюк – письменниця, літературознавець (Польща);
– Ярослав Грицак – історик, професор Українського католицького університету;
– Мойсей Фішбейн – поет і перекладач (Ізраїль): кавалери 2010 року;
– Богдан Гаврилишин – видатний економіст та громадський діяч, член Римського клубу (Швейцарія);
– Богдан Сорока – видатний художник-графік, громадський діяч: кавалери 2011 року;
– Кармелла Цепколенко – композитор;
– Костянтин Сігов – головний редактор часопису «Дух і Літера»;
– Микола Княжицький – журналіст: кавалери 2012 року;
– Руслана Лижичко – громадська діячка, співачка, волонтер: кавалер 2013 року;
– Богуміла Бердиховська – громадська діячка, політолог, авторка (Польща);
– Сергій Дацюк – філософ, громадський діяч, блогер: кавалери 2014 року;
– Влад Троїцький – режисер;
– Тібор Сільваші – художник: кавалери 2015 року;
– Іза Хруслінська – журналістка (Польща);
– Тарас Прохасько – письменник, журналіст: кавалери 2016 року;
– Євген Бистрицький – філософ;
– Оксана Линів – диригент;
– Павел Смоленський – журналіст (Польща): кавалери 2017 року;
– Йосиф Зісельс – правозахисник;
– Святіший Патріарх Філарет ще тоді існуючої УПЦ КП: кавалери 2018 року;
– Тамара Гундорова – літературознавиця;
– Станіслав Росєк – професор Гданського університету, головний редактор видавництва «Slowo/Obraz. Terytoria» (Польща);
– Олександр Ройтбурд – художник, директор Одеського художнього музею: кавалери 2019 року;
– Роман Кісь – дисидент, філософ і громадський діяч;
– Орест Друль – редактор інтернет-видання «Збруч»: кавалери 2020 року;
– Юрій Щербак – письменник, надзвичайний і повноважний посол України;
– Андрєй Піонтковський – політолог, дисидент (США);
– Петро Рихло – перекладач, літературознавець, професор Чернівецького університету;
– Тарас Компаніченко – композитор, кобзар, лідер гурту «Хорея Козацька»: кавалери 2021 року;
– Влада Ралко – художниця;
– Володимир Будніков – художник;
– Тімоті Снайдер – історик та письменник (США): кавалери 2022 року;
– Альвідас Нікжентайтіс – історик, громадський діяч, директор Інституту історії Литви (Литва);
– Анджей Бетлей – історик мистецтв, професор Ягеллонського університету, директор Королівського замку на Вавелі (Польща);
– Олег Хома – філософ, професор Києво-Могилянської академії;
– Роман Шпорлюк – історик, політолог (США): кавалери 2023 року.
– Юрій Андрухович – письменник і громадського діяч;
– Ґжеґож Ґауден – історик;
– Видас Долінскас – мистецтвознавець.
20.12.2025