Нові кавалери ордена «За інтелектуальну відвагу»

Орден «За інтелектуальну відвагу» – срібний орден, який щороку вручає Капітула незалежного культурологічного часопису «Ї» діячам, які особливо заслужилися в царині інтелектуального осмислення часу і мали відвагу це своє бачення відкрито задекларувати та обстоювати.

Зазвичай урочиста церемонія вручення з лаудаціями номінантам відбувається на щорічній церемонії «Межа року» після титульної промови головного і неодмінного редактора незалежного культурологічного часопису «Ї» Тараса Возняка.

Традиція була цілком дотримана і нині; урочистість провадили Олесь Пограничний та Антін Борковський, майстром церемоній був Роман Тимофіїв.

Нині «Орденом Незалежного культурологічного журналу "Ї" "За інтелектуальну відвагу"» було відзначено:

– професора історії Олену Стяжкіну, українську письменницю, засновницю громадського руху «Деокупація. Повернення. Освіта» (ґрунтовну лаудацію зачитав Андрій Павлишин);

– директора Європейського центру солідарності у Ґданську Базиля Керського, німецько-польського менеджера культури, редактора, політолога та есеїст іраксько-польського походження з львівськими єврейсько-українськими коренями (щиру лаудацію виголосив Левко Захарчишин);

За весь час (з 2000 до 2024 року) «Орденом Незалежного культурологічного журналу "Ї" "За інтелектуальну відвагу"» відзначено 62 достойники, окрім нинішніх це:

– Борис Тарасюк – міністр закордонних справ України;

– Наталя Яковенко – історик, професор: кавалери 2001 року;

– Мирослав Попович – філософ, директор Інституту філософії;

– Емма Андієвська – мисткиня та поетка (ФРН): кавалери 2002 року;

– В’ячеслав Брюховецький – президент Національної Києво-Могилянської академії;

– Роман Віктюк – режисер (Росія): кавалери 2003 року;

– Мирослав Маринович – публіцист, правозахисник;

– Валентин Сильвестров – композитор;

– Григорій Грабович – літературознавець (США): кавалери 2004 року;

– Борис Гудзяк – ректор Українського католицького університету (США);

– Анджей Нікодимович – композитор (Польща);

– Павло Чучка – громадський діяч: кавалери 2005 року;

– Богдан Осадчук – історик, політолог, публіцист (ФРН);

– Роман Петрук – мистець;

– Євген Захаров – правозахисник: кавалери 2006 року;

– Мустафа Джемільов – дисидент, Голова Меджлісу кримськотатарського народу;

– Леонід Фінберг – редактор, громадський діяч: кавалери 2007 року;

– Ігор Ісіченко – архієпископ Української Автокефальної Православної Церкви, науковець, письменник;

– Анатолій Гриценко – голова комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки і оборони: кавалери 2008 року;

– Ігор Шевченко – історик-візантолог, дійсний член НТШ, УВАН, член-кореспондент Американської академії наук і мистецтв (США);

– Оксана Пахльовська – письменниця, культуролог, громадська діячка;

– Андрій Содомора – перекладач, письменник: кавалери 2009 року;

– Ольга Гнатюк – письменниця, літературознавець (Польща);

– Ярослав Грицак – історик, професор Українського католицького університету;

– Мойсей Фішбейн – поет і перекладач (Ізраїль): кавалери 2010 року;

– Богдан Гаврилишин – видатний економіст та громадський діяч, член Римського клубу (Швейцарія);

– Богдан Сорока – видатний художник-графік, громадський діяч: кавалери 2011 року;

– Кармелла Цепколенко – композитор;

– Костянтин Сігов – головний редактор часопису «Дух і Літера»;

– Микола Княжицький – журналіст: кавалери 2012 року;

– Руслана Лижичко – громадська діячка, співачка, волонтер: кавалер 2013 року;

– Богуміла Бердиховська – громадська діячка, політолог, авторка (Польща);

– Сергій Дацюк – філософ, громадський діяч, блогер: кавалери 2014 року;

– Влад Троїцький – режисер;

– Тібор Сільваші – художник: кавалери 2015 року;

– Іза Хруслінська – журналістка (Польща);

– Тарас Прохасько – письменник, журналіст: кавалери 2016 року;

– Євген Бистрицький – філософ;

– Оксана Линів – диригент;

– Павел Смоленський – журналіст (Польща): кавалери 2017 року;

– Йосиф Зісельс – правозахисник;

– Святіший Патріарх Філарет ще тоді існуючої УПЦ КП: кавалери 2018 року;

– Тамара Гундорова – літературознавиця;

– Станіслав Росєк – професор Гданського університету, головний редактор видавництва «Slowo/Obraz. Terytoria» (Польща);

– Олександр Ройтбурд – художник, директор Одеського художнього музею: кавалери 2019 року;

– Роман Кісь – дисидент, філософ і громадський діяч;

– Орест Друль – редактор інтернет-видання «Збруч»: кавалери 2020 року;

– Юрій Щербак – письменник, надзвичайний і повноважний посол України;

– Андрєй Піонтковський – політолог, дисидент (США);

– Петро Рихло – перекладач, літературознавець, професор Чернівецького університету;

– Тарас Компаніченко – композитор, кобзар, лідер гурту «Хорея Козацька»: кавалери 2021 року;

– Влада Ралко – художниця;

– Володимир Будніков – художник;

– Тімоті Снайдер – історик та письменник (США): кавалери 2022 року;

– Альвідас Нікжентайтіс – історик, громадський діяч, директор Інституту історії Литви (Литва);

– Анджей Бетлей – історик мистецтв, професор Ягеллонського університету, директор Королівського замку на Вавелі (Польща);

– Олег Хома – філософ, професор Києво-Могилянської академії;

– Роман Шпорлюк – історик, політолог (США): кавалери 2023 року.

– Юрій Андрухович – письменник і громадського діяч;

– Ґжеґож Ґауден – історик;

– Видас Долінскас – мистецтвознавець.