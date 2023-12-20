Оголошено цьогорічних кавалерів орденів «За інтелектуальну відвагу» та  «За добру справу».

Орден «За інтелектуальну відвагу» — срібний орден, який щороку вручає Капітула незалежного культурологічного часопису «Ї». Зазвичай урочистий ритуал вручення з лаудаціями номінантам відбувається на щорічній церемонії «Межа року», після титульної промови головного і неодмінного редактора незалежного культурологічного часопису «Ї» Тараса Возняка.

Традиція була цілком дотримана і нині. Орденами «За інтелектуальну відвагу» було відзначено:

історика Альвідаса Нікжентайтіса: За невтомну розбудову литовсько-польсько-українсько-білоруського культурно-політичного простору та непохитну віру у його європейську перспективу;

історика штуки Анджея Бетлея: за невтомну промоцію культури та унікальне розкриття духовних глибин творчості Йогана Георга Пінзеля;

філософа Олега Хому: за включення української філософської думки у світовий філософський контекст;

історика професора Романа Шпорлюка: за гідну поставу і невтомну працю задля зміцнення інтелектуального дискурсу в українському та міжнародному просторі,

а орденом «За добру справу» відзначено

піаністку Віоліну Петриченко: за активну промоцію української музичної культури у світі.

Ордени вельми урочисто – з наперед проголошуваною лаудацією кожному достойнику – було всім кавалерам вручено, окрім відсутнього нині Романа Шпорлюка – передати йому відзнаку на американському континенті люб'язно зголосився кир Борис Ґудзяк.

Таким чином, кавалерами ордену «За інтелектуальну відвагу» за 23 років його існування є 58 особи. Це, окрім цьогорічних лауреатів:

Тімоті Снайдер.– історик (2022);

Влада Ралко – художниця (2022);

Володимир Будніков – художник (2022);

Тарас Компаніченко – кобзар (2021);

Юрій Щербак – письменник (2021);

Андрей Піонтковський – політолог (2021);

Петро Рихло – перекладач (2021);

Орест Друль – редактор (2020);

Роман Кісь – філософ (2020);

Олександр Ройтбурд – художник (2019);

Станіслав Росєк – видавець (2019);

Тамара Гундорова – літературознавиця і культурологиня (2019);

Йосиф Зісельс – громадський діяч, дисидент (2018);

кир Філарет (Денисенко) – патріарх Української православної церкви (2018);

Оксана Линів – диригентка (2017);

Павел Смоленський – журналіст (2017);

Євген Бистрицький – філософ (2017);

Тарас Прохасько – письменник та натурфілософ (2016);

Іза Хруслінська – авторка і громадська діячка (2016);

Влад Троїцький – режисер (2015);

Тібор Сільваші – художник (2015);

Богуміла Бердиховська – громадська діячка, політолог (2014);

Сергій Дацюк – філософ, громадський діяч, блогер (2014);

Руслана Лижичко – громадська діячка, співачка, волонтер (2013);

Кармелла Цепколенко – композиторка (2012);

Костянтин Сігов – науковець і громадський діяч (2012);

Микола Княжицький – український журналіст (2012);

Богдан Гаврилишин – економіст і громадський діяч (2011);

Богдан Сорока – художник-графік, громадський діяч (2011);

Ярослав Грицак – доктор історичних наук, професор (2010);

Александра (Оля) Гнатюк – перекладачка, громадська діячка (2010);

Мойсей Фiшбейн – поет i перекладач (2010);

Оксана Пахльовська – письменниця, культурологиня (2009);

Андрій Содомора – поет, письменник, перекладач (2009);

Ігор Шевченко – історик-візантолог (2009);

Анатолій Гриценко – голова комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки і оборони (2008);

архієпископ Ігор Ісіченко – науковець, письменник (2008);

Мустафа Джемілєв – голова Меджлісу кримськотатарського народу (2007);

Леонід Фінберг – редактор, громадський діяч (2007);

Євген Захаров – правозахисник (2006);

Роман Петрук – митець (2006);

Богдан Осадчук – публіцист, науковець (2006);

Анджей Нікодемовіч – композитор (2005);

о. Борис Гудзяк – ректор УКУ (2005);

Павло Чучка – ректор (2005);

Григорій Грабович – літературознавець (2004);

Мирослав Маринович – правозахисник (2004);

Валентин Сильвестров – композитор (2004);

В’ячеслав Брюховецький – президент Києво-Могилянської академії (2003);

Роман Віктюк – режисер (2003);

Емма Андієвська – мисткиня та поетка (2002);

Мирослав Попович – філософ (2002);

Наталя Яковенко – історик (2001);

Борис Тарасюк – міністр (2001).