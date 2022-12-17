Оголошено цьогорічних кавалерів ордену «За інтелектуальну відвагу».

 

Орден «За інтелектуальну відвагу» — срібний орден, який щороку вручає Капітула незалежного культурологічного часопису «Ї». Зазвичай урочистий ритуал вручення з лаудаціями номінантам відбувається на щорічній церемонії «Межа року», після титульної промови головного і неодмінного редактора незалежного культурологічного часопису «Ї» Тараса Возняка.

 

 

Цього року визнали за честь для себе прийняти орденам «За інтелектуальну відвагу» художниця Влада Ралко і художник Володимир Будніков та історик Тімоті Снайдер.

 

Нині відбулось нагородження

Влади Ралко – за гідну поставу, відвагу у дослідженні незвіданих регістрів людського буття, за активну участь у формуванні модерного інтелектуального дискурсу в Україні та сміливе представлення його у сучасному світі;

та

Володимира Буднікова – за відважну інтелектуальну інтерпретацію постмодерної дійсності як у часи миру, так і в лихоліття війни, за активну участь у формуванні модерного інтелектуального дискурсу в Україні та гідне представлення його у сучасному світі.

Урочистість нагородження Тімоті Снайдера відбудеться у січні наступного року.

 

Таким чином, кавалерами ордену «За інтелектуальну відвагу» за 22 років його існування є 54 особи. Це, окрім цьогорічних лауреатів:

Тарас Компаніченко – кобзар (2021);

Юрій Щербакписьменник (2021);

Андрей Піонтковський політолог (2021);

Петро Рихло – перекладач (2021);

Орест Друль – редактор (2020);

Роман Кісь – філософ (2020);

Олександр Ройтбурд – художник (2019);

Станіслав Росєк – видавець  (2019);

Тамара Гундорова – літературознавиця і культурологиня (2019);

Йосиф Зісельс – громадський діяч, дисидент (2018);

кир Філарет (Денисенко) – патріарх Української православної церкви (2018);

Оксана Линів – диригентка (2017);

Павел Смоленський – журналіст (2017);

Євген Бистрицький – філософ (2017);

Тарас Прохасько  письменник та натурфілософ (2016);

Іза Хруслінська – авторка і громадська діячка (2016);

Влад Троїцький – режисер (2015);

Тібор Сільваші – художник (2015);

Богуміла Бердиховська – громадська діячка, політолог (2014);

Сергій Дацюк – філософ, громадський діяч, блогер (2014);

Руслана Лижичко – громадська діячка, співачка, волонтер (2013);

Кармелла Цепколенко – композиторка (2012);

Костянтин Сігов – науковець і громадський діяч (2012);

Микола Княжицький – український журналіст (2012);

Богдан Гаврилишин – економіст і громадський діяч (2011);

Богдан Сорока – художник-графік, громадський діяч (2011);

Ярослав Грицак – доктор історичних наук, професор (2010);

Александра (Оля) Гнатюк – перекладачка, громадська діячка (2010);

Мойсей Фiшбейн – поет i перекладач (2010);

Оксана Пахльовська – письменниця, культурологиня (2009);

Андрій Содомора – поет, письменник, перекладач (2009);

Ігор Шевченко – історик-візантолог (2009);

Анатолій Гриценко  голова комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки і оборони (2008);

архієпископ Ігор Ісіченко  науковець, письменник (2008);

Мустафа Джемілєв – голова Меджлісу кримськотатарського народу (2007);

Леонід Фінберг – редактор, громадський діяч (2007);

Євген Захаров – правозахисник (2006);

Роман Петрук – митець (2006);

Богдан Осадчук – публіцист, науковець (2006);

Анджей Нікодемовіч – композитор (2005);

о. Борис Гудзяк – ректор УКУ (2005);

Павло Чучка – ректор (2005);

Григорій Грабович – літературознавець (2004);

Мирослав Маринович – правозахисник (2004);

Валентин Сильвестров – композитор (2004);

В’ячеслав Брюховецький – президент Києво-Могилянської академії (2003);

Роман Віктюк – режисер (2003);

Емма Андієвська – мисткиня та поетка (2002);

Мирослав Попович – філософ (2002);

Наталя Яковенко – історик (2001);

Борис Тарасюк – міністр (2001).

 

 

17.12.2022

До теми

Поширити
Ð—Ð±Ñ€ÑƒÑ‡
Чому діти так легко засвоюють граматику?
Дозрівання зони Брока в мозку надає чотирирічним дітям здібностей до вивчення граматики.
17.12.22 | | Наука
Маестро хорового мистецтва
Олег Цигилик
Із Павлом Василем наші творчі стосунки тривають досі на перехресті концертних шляхів  міжнародного фестивалю духовної музики східного обряду в Кошицях та Пряшеві, де ми успішно проявили себе своїми чоловічими хорами (львівським «Гомоном» та пряшівським – богословів).
17.12.22 | | Штука
296-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
За минулу добу підрозділи Збройних Сил України відбили атаки російських окупантів у районах п'яти населених пунктів Луганської області та сімнадцяти – Донецької області, росіяни завдали 23 авіаційні та 4 ракетні удари, два з яких – по цивільних об’єктах Харкова
16.12.22 | | Україна
Письменник і його ім’я
Роксана Харчук
Цьогоріч Познанське товариство ім. Івана Франка видало «Сталінку» і «Дофін сатани» у польському перекладі Анни Коженьовської-Бігун, яка чудово впоралася із завданням, що його не назвеш легким з огляду і на стиль Ульяненка, і на його лексику, і на дві таємниці – любові і смерті.
15.12.22 | | Штука
295-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Російські війська продовжують зосереджувати зусилля на наступальних діях на Бахмутському й Авдіївському напрямках і намагаються покращити тактичне становище на Куп’янському, Лиманському та Запорізькому напрямках, а на інших – стримувати дії підрозділів ЗСУ
15.12.22 | | Україна
Здійснити місію
Віта Сусак
До 100-ліття Володимира Поповича, невтомного спасителя памʼяті про українських художників на еміграції та їхніх творів
14.12.22 | | Минуле
294-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
За минулу добу підрозділи ЗСУ відбили атаки росіян біля Гряниківки Харківщини, Новоселівського, Червонопопівки, Серебрянського, Білогорівки Луганщини та Білогорівки, Соледара, Бахмутського, Бахмута, Курдюмівки, Невельського, Мар’їнки, Побєди і Новомихайлівки Донеччини
14.12.22 | | Україна
Тяглість
Андрій Содомора
Тяглість – це час, у якому все відбувається: що було, що є, що буде. Що було – знаємо, беремо його з собою в теперішнє, щоб не було порожнім
13.12.22 | | Дискурси

© 2022 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.