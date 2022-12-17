Оголошено цьогорічних кавалерів ордену «За інтелектуальну відвагу».

Орден «За інтелектуальну відвагу» — срібний орден, який щороку вручає Капітула незалежного культурологічного часопису «Ї». Зазвичай урочистий ритуал вручення з лаудаціями номінантам відбувається на щорічній церемонії «Межа року», після титульної промови головного і неодмінного редактора незалежного культурологічного часопису «Ї» Тараса Возняка.
Цього року визнали за честь для себе прийняти орденам «За інтелектуальну відвагу» художниця Влада Ралко і художник Володимир Будніков та історик Тімоті Снайдер.
Нині відбулось нагородження
Влади Ралко – за гідну поставу, відвагу у дослідженні незвіданих регістрів людського буття, за активну участь у формуванні модерного інтелектуального дискурсу в Україні та сміливе представлення його у сучасному світі;
та
Володимира Буднікова – за відважну інтелектуальну інтерпретацію постмодерної дійсності як у часи миру, так і в лихоліття війни, за активну участь у формуванні модерного інтелектуального дискурсу в Україні та гідне представлення його у сучасному світі.
Урочистість нагородження Тімоті Снайдера відбудеться у січні наступного року.
Таким чином, кавалерами ордену «За інтелектуальну відвагу» за 22 років його існування є 54 особи. Це, окрім цьогорічних лауреатів:
Тарас Компаніченко – кобзар (2021);
Юрій Щербак – письменник (2021);
Андрей Піонтковський – політолог (2021);
Петро Рихло – перекладач (2021);
Орест Друль – редактор (2020);
Роман Кісь – філософ (2020);
Олександр Ройтбурд – художник (2019);
Станіслав Росєк – видавець (2019);
Тамара Гундорова – літературознавиця і культурологиня (2019);
Йосиф Зісельс – громадський діяч, дисидент (2018);
кир Філарет (Денисенко) – патріарх Української православної церкви (2018);
Оксана Линів – диригентка (2017);
Павел Смоленський – журналіст (2017);
Євген Бистрицький – філософ (2017);
Тарас Прохасько – письменник та натурфілософ (2016);
Іза Хруслінська – авторка і громадська діячка (2016);
Влад Троїцький – режисер (2015);
Тібор Сільваші – художник (2015);
Богуміла Бердиховська – громадська діячка, політолог (2014);
Сергій Дацюк – філософ, громадський діяч, блогер (2014);
Руслана Лижичко – громадська діячка, співачка, волонтер (2013);
Кармелла Цепколенко – композиторка (2012);
Костянтин Сігов – науковець і громадський діяч (2012);
Микола Княжицький – український журналіст (2012);
Богдан Гаврилишин – економіст і громадський діяч (2011);
Богдан Сорока – художник-графік, громадський діяч (2011);
Ярослав Грицак – доктор історичних наук, професор (2010);
Александра (Оля) Гнатюк – перекладачка, громадська діячка (2010);
Мойсей Фiшбейн – поет i перекладач (2010);
Оксана Пахльовська – письменниця, культурологиня (2009);
Андрій Содомора – поет, письменник, перекладач (2009);
Ігор Шевченко – історик-візантолог (2009);
Анатолій Гриценко – голова комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки і оборони (2008);
архієпископ Ігор Ісіченко – науковець, письменник (2008);
Мустафа Джемілєв – голова Меджлісу кримськотатарського народу (2007);
Леонід Фінберг – редактор, громадський діяч (2007);
Євген Захаров – правозахисник (2006);
Роман Петрук – митець (2006);
Богдан Осадчук – публіцист, науковець (2006);
Анджей Нікодемовіч – композитор (2005);
о. Борис Гудзяк – ректор УКУ (2005);
Павло Чучка – ректор (2005);
Григорій Грабович – літературознавець (2004);
Мирослав Маринович – правозахисник (2004);
Валентин Сильвестров – композитор (2004);
В’ячеслав Брюховецький – президент Києво-Могилянської академії (2003);
Роман Віктюк – режисер (2003);
Емма Андієвська – мисткиня та поетка (2002);
Мирослав Попович – філософ (2002);
Наталя Яковенко – історик (2001);
Борис Тарасюк – міністр (2001).
17.12.2022