Нові кавалери ордена «За інтелектуальну відвагу» та відзнаки «За добру справу».

Орден «За інтелектуальну відвагу» — срібний орден, який щороку вручає Капітула незалежного культурологічного часопису «Ї» діячам, які особливо заслужилися в царині інтелектуального осмислення часу і мали відвагу це своє бачення відкрито задекларувати та обстоювати. Не щороку, але часто, особам, які прислужилися інтелектуальному розвитку галицького загалу признається інша відзнака Капітули – "За добру справу".

Зазвичай урочиста церемонія вручення з лаудаціями номінантам відбувається на щорічній церемонії «Межа року», після титульної промови головного і неодмінного редактора незалежного культурологічного часопису «Ї» Тараса Возняка.

Традиція була цілком дотримана і нині; урочистість провадили Олесь Пограничний та Антін Борковський, майстром церемоній був Роман Тимофіїв.

Нині «Орденом Незалежного культурологічного журналу "Ї" "За інтелектуальну відвагу"» було відзначено:

– письменника і громадського діяча Юрія Андруховича – «за інтелектуальну відвагу бути Патріархом» (щиру лаудацію промовив Остап Сливинський);

– польський історик неймовірної чесності Ґжеґожа Ґаудена – «за інтелектуальну відвагу у справі встановлення історичної справедливости» (блискучу лаудацію виголосив Андрій Павлишин);

– мистецтвознавця, генерального директора Музею Палацу великих литовських князів Видаса Долінскаса – «за невтомне відновлення культурного ландшафту Литви, Польщі та України» (докладну лаудацію прочитав Віктор Кушніренко).

Відзнакою "За добру справу" удостоєно

– мистецтвознавицю та піаністку Марту Кузій – «за промоцію української музики у світі» (досконалу лаудацію подав Михайло Кобрин).

За чверть століття (з 2000 до 2024 року) «Орден Незалежного культурологічного журналу "Ї" "За інтелектуальну відвагу"» відзнасено 60 достойників:

– Борис Тарасюк – міністр закордонних справ України;

– Наталя Яковенко – історик, професор: кавалери 2001 року;

– Мирослав Попович – філософ, директор Інституту філософії;

– Емма Андієвська – мисткиня та поетка (ФРН): кавалери 2002 року;

– В’ячеслав Брюховецький – президент Національної Києво-Могилянської академії;

– Роман Віктюк – режисер (Росія): кавалери 2003 року;

– Мирослав Маринович – публіцист, правозахисник;

– Валентин Сильвестров – композитор;

– Григорій Грабович – літературознавець (США): кавалери 2004 року;

– Борис Гудзяк – ректор Українського католицького університету (США);

– Анджей Нікодимович – композитор (Польща);

– Павло Чучка – громадський діяч: кавалери 2005 року;

– Богдан Осадчук – історик, політолог, публіцист (ФРН);

– Роман Петрук – мистець;

– Євген Захаров – правозахисник: кавалери 2006 року;

– Мустафа Джемільов – дисидент, Голова Меджлісу кримськотатарського народу;

– Леонід Фінберг – редактор, громадський діяч: кавалери 2007 року;

– Ігор Ісіченко – архієпископ Української Автокефальної Православної Церкви, науковець, письменник;

– Анатолій Гриценко – голова комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки і оборони: кавалери 2008 року;

– Ігор Шевченко – історик-візантолог, дійсний член НТШ, УВАН, член-кореспондент Американської академії наук і мистецтв (США);

– Оксана Пахльовська – письменниця, культуролог, громадська діячка;

– Андрій Содомора – перекладач, письменник: кавалери 2009 року;

– Ольга Гнатюк – письменниця, літературознавець (Польща);

– Ярослав Грицак – історик, професор Українського католицького університету;

– Мойсей Фішбейн – поет і перекладач (Ізраїль): кавалери 2010 року;

– Богдан Гаврилишин – видатний економіст та громадський діяч, член Римського клубу (Швейцарія);

– Богдан Сорока – видатний художник-графік, громадський діяч: кавалери 2011 року;

– Кармелла Цепколенко – композитор;

– Костянтин Сігов – головний редактор часопису «Дух і Літера»;

– Микола Княжицький – журналіст: кавалери 2012 року;

– Руслана Лижичко – громадська діячка, співачка, волонтер: кавалер 2013 року;

– Богуміла Бердиховська – громадська діячка, політолог, авторка (Польща);

– Сергій Дацюк – філософ, громадський діяч, блогер: кавалери 2014 року;

– Влад Троїцький – режисер;

– Тібор Сільваші – художник: кавалери 2015 року;

– Іза Хруслінська – журналістка (Польща);

– Тарас Прохасько – письменник, журналіст: кавалери 2016 року;

– Євген Бистрицький – філософ;

– Оксана Линів – диригент;

– Павел Смоленський – журналіст (Польща): кавалери 2017 року;

– Йосиф Зісельс – правозахисник;

– Святіший Патріарх Філарет ще тоді існуючої УПЦ КП: кавалери 2018 року;

– Тамара Гундорова – літературознавиця;

– Станіслав Росєк – професор Гданського університету, головний редактор видавництва «Slowo/Obraz. Terytoria» (Польща);

– Олександр Ройтбурд – художник, директор Одеського художнього музею: кавалери 2019 року;

– Роман Кісь – дисидент, філософ і громадський діяч;

– Орест Друль – редактор інтернет-видання «Збруч»: кавалери 2020 року;

– Юрій Щербак – письменник, надзвичайний і повноважний посол України;

– Андрєй Піонтковський – політолог, дисидент (США);

– Петро Рихло – перекладач, літературознавець, професор Чернівецького університету;

– Тарас Компаніченко – композитор, кобзар, лідер гурту «Хорея Козацька»: кавалери 2021 року;

– Влада Ралко – художниця;

– Володимир Будніков – художник;

– Тімоті Снайдер – історик та письменник (США): кавалери 2022 року;

– Альвідас Нікжентайтіс – історик, громадський діяч, директор Інституту історії Литви (Литва);

– Анджей Бетлей – історик мистецтв, професор Ягеллонського університету, директор Королівського замку на Вавелі (Польща);

– Олег Хома – філософ, професор Києво-Могилянської академії;

– Роман Шпорлюк – історик, політолог (США): кавалери 2023 року.

– Юрій Андрухович – письменник і громадського діяч;

– Ґжеґож Ґауден – історик;

– Видас Долінскас – мистецтвознавець.

Відзнаку «За добру справу» згодилося прийняти 17 достойників:

– Іван Малкович – головний редактор видавництва «А-Ба-Ба-Га-Ла-Ма-Га»;

– Юрій Іздрик – головний редактор часопису «Четвер»;

– Тарас Чубай – співак: кавалери 2004 року;

– Ірина Волицька – режисер, творець проєкту «Театр у кошику»;

– Роман Ревакович – композитор, диригент, громадський діяч (Польща);

– Маркіян Іващишин – громадський діяч, автор ідеї і керівник Культурного центру «Дзиґа» та клубу «Лялька»: кавалери 2005 року;

– Маркіян Бедрій – автор ідеї «Світу кави»;

– Роман Стельмащук – диригент, засновник Фестивалю старовинної музики у Львові: кавалери 2006 року;

– Петро Рихло – перекладач: кавалер 2007 року;

– Віра Меньок – літературознавець: кавалер 2008 року;

– Мар’яна Савка – письменниця;

– Анджей Хлопєцький – музичний критик (Польща): кавалери 2011 року;

– Сімон Камартін – композитор (Швейцарія);

– Іоланта Пришляк – диригент: кавалери 2015 року:

– Хосе Турчик – громадський діяч: кавалер 2020 року;

– Віоліна Петриченко – піаністка: кавалер 2023 року.

– Марта Кузій – мистецтвознавиця та піаністка: кавалер 2024 року.