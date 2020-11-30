У Тернополі відкрили пам’ятну дошку Праведниці світу Ірині Максимів.

 

У Тернополі у неділю, 29 листопада, на вулиці За Рудкою, 4, відкрили бронзову пам’ятну дошку Ірині Максимів, яка під час Другої світової війни врятувала 16 євреїв від нацистів. Ірина Максимів, чиє дівоче прізвище Саїк, як і її батьки, за акти доброї волі віднесені до «Праведників народів світу», повідомив співініціатор меморіалізації краєзнавець Тарас Циклиняк.

 

 

«Пані Ірина могла простою, доступною мовою розповісти про дуже складні речі. Вона знана тим, що носить звання «Праведник народів світу». Це унікальна історія, яка пов’язана з порятунком євреїв. Пані Ірина була учасницею проєкту, який продюсував Стівен Спілберг», – розповів Циклиняк на відкритті дошки.

 

Історію подвигу Ірини Максимів розповіла її донька Оксана Назарчук.

 

«Вони спочатку їх на даху переховували, а потім в пивниці. Приходили німці, але з німців також були хороші люди. І один раз мама розказувала, що прийшов німець з псом, а там був такий люк, і той пес відчував, що там люди є, а той німець знав, догадувався. Він того пса забрав і легесенько ту ситуацію згладив, – поділилася вона спогадами. – Мама розповідала, що була загроза життю, родині, дітям. У Яд Вашемі моїй мамі, бабусі і дідусеві було присвоєно звання «Праведників народів світу». Там є стіна пам'яті, де викарбувані їхні імена. Я дуже цим пишаюся».

 

Праведниця світу Ірина Максимів

 

Виготовив меморіальну дошку скульптур Дмитро Мулярчук, який знав її особисто.

 

«Пані Ірина уособлює собою ціле покоління, яке дуже швидко відходить. І разом з ним – певний шар не тільки спогадів, а й культури, відносин, стосунків. Для нас це стимул бути людьми, – зазначив він. – Фраза, яка є на дошці, «Ми думаємо, що так буде все», – символічна і говорить, наскільки ми не цінуємо момент життя, в якому ми живемо, не оцінюємо швидкоплинність того часу. Філософська фраза, і вона добре пасує до її образу».

 

30.11.2020

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