1469-й день війни Росії в Україні. Хроніка

10:25 Вночі (з 18:00) росіяни атакували 136 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотниками інших типів із напрямків Курськ, Приморсько-Ахтарськ РФ, Гвардійське ТОТ АР Крим, близько 80 із них – шахеди.

За попередніми даними, станом на 09:00 протиповітряною обороною збито/подавлено 127 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотників інших типів (93%) на півночі, півдні та сході країни.

Зафіксовано влучання 5 ударних БпЛА на 3 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 3 локаціях.

За минулі сім днів було збито чи локаційно втрачено 1051 із 1180 запущених по Україні БпЛА (разом – 89%).

10:00 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Порівняно зі всією наявною у військах на початок повномасштабного вторгнення в РФ технікою, за час війни знищено:

342,9% танків (з них 0,5% за минулий тиждень),

139,0% бойових броньованих машин (з них 0,2% за минулий тиждень),

1225,2% артилерійських систем (з них 8,2% за минулий тиждень),

148,3% РСЗВ (з них 0,9% за минулий тиждень),

94,2% засобів ППО (з них 1,0% за минулий тиждень),

34,9% літаків (з них 0% за минулий тиждень),

38,8% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень).

09:55 Чотири людини зазнали поранень через падіння уламків російського безпілотника у Полтавському районі, повідомив начальник обласної військової адміністрації Віталій Дяківнич.

09:50 Одещина вночі зазнала атак по портовій інфраструктурі, ймовірно з використанням безпілотників, внаслідок чого пошкоджено споруди на території порту, будівлі підприємств та залізничну інфраструктуру, повідомили в Міністерстві розвитку громад і територій України.

09:45 Двоє людей поранені внаслідок ворожої атаки на Запорізький район, протягом доби росіяни завдали ударів по 35 населених пунктах області, повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

09:40 За минулу добу російські війська вбили шістьох мирних жителів Донеччини – у Дружківці та в Краматорську, повідомив начальник обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

09:35 Два об'єкти хмарного підрозділу Amazon в ОАЕ зазнали ударів іранських безпілотників, пише The New York Times.

09:30 Центральне командування збройних сил США повідомило, що в Оманській затоці в Ірану більше не залишилося жодного з 11 кораблів, якими він оперував два дні тому.

09:25 Президент США Дональд Трамп у відповідь на пошкодження посольства США в Ер-Ріяді внаслідок атаки безпілотників заявив, що заходи у відповідь стануть відомі найближчим часом, і пообіцяв завдати Ірану великої шкоди та колосальних втрат.

09:20 Метою місії США в Ірані є знищення балістичного ракетного потенціалу Ірану та його військово-морських спроможностей, найважчі удари з боку американських військових ще попереду, заявив державний секретар США Марко Рубіо.

09:15 Інтенсивність російських ракетних та авіаційних ударів по позиціях наших військ та населених пунктах (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:10 Інтенсивність російських атак (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:05 Інтенсивність російських атак на різних напрямках (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

08:55 Підсумкова інформація Генерального штабу ЗСУ про минулу добу російського вторгнення:

Загалом протягом минулої доби зафіксовано 152 бойові зіткнення. Вчора противник завдав 84 авіаційних ударів, скинув 282 керовані авіабомби. Крім того, застосував 8437 дронів-камікадзе та здійснив 3645 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 78 – із реактивних систем залпового вогню. Агресор завдавав авіаударів, зокрема в районах населених пунктів Іванівка, Гаврилівка Дніпропетровської області; Барвінівка, Воздвижівка, Чарівне, Долинка, Любицьке, Верхня Терса, Копані, Широке, Залізничне, Гуляйпільське Запорізької області; Козацьке Херсонської області. За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили вісім районів зосередження живої сили та пункт управління БпЛА окупантів. На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби противник завдав чотирьох авіаударів, із застосуванням дев’яти авіабомб, здійснив 137 обстрілів, з яких сім – із застосуванням РСЗВ. На Південно-Слобожанському напрямку ворог один раз намагався прорвати оборонні рубежі наших захисників в районі Вовчанських Хуторів. На Куп’янському напрямку ворог наступальних дій не проводив. На Лиманському напрямку противник атакував вісім разів. Намагався вклинитися в нашу оборону в бік населених пунктів Ставки, Дробишеве, Лиман та в районі Середнього. На Слов’янському напрямку протягом вчорашньої доби наші захисники зупинили 13 спроб окупантів просунутися вперед у районах населених пунктів Платонівка, Закітне, Різниківка та в бік Озерного. На Краматорському напрямку окупанти наступальних дій не проводили. На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 13 атак в районах населених пунктів Плещіївка, Іванопілля, Олександро-Шультине, Софіївка та у бік Іллінівки, Новопавлівки, Костянтинівки. На Покровському напрямку наші захисники зупинили 23 штурмові дії агресора у районах населених пунктів Родинське, Покровськ, Котлине, Удачне, Молодецьке та в бік населених пунктів Новопавлівка і Шевченко. На Олександрівському напрямку противник атакував шість разів в районах населених пунктів Тернове, Калинівське, Злагода. На Гуляйпільському напрямку відбулося 40 атак окупантів у районах Гуляйполя, Зеленого та у бік Цвіткового, Залізничного, Варварівки, Святопетрівки, Гуляйпільського, Староукраїнки. На Оріхівському напрямку відбулося два боєзіткнення з ворогом неподалік Плавнів і Степногірська. На Придніпровському напрямку минулої доби ворог активних дій не проводив. На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено. Українські захисники продовжують системне нищення ворога, чинять ефективний супротив на всіх ділянках фронту. Загалом минулої доби втрати російських загарбників становили 790 осіб. Також ворог втратив п’ять танків, 20 бойових броньованих машин, 47 артилерійських систем, шість засобів протиповітряної оборони, 1529 безпілотних літальних апаратів, один катер та 235 одиниць автомобільної техніки.

08:00 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Президент Росії Путін намагається позиціонувати себе як миротворця і потенційного посередника між Іраном і країнами Перської затоки на тлі триваючої операції США та Ізраїлю проти Ірану.

• Іранські погрози суднам, що проходять через Ормузьку протоку, спричиняють значне зростання світових цін на нафту – якщо вона триватиме, то може змінити тенденцію до зниження доходів Росії від нафти, яка тривала понад рік.

• Союзники та партнери США на Близькому Сході повинні вчитися на багаторічному досвіді України у захисті від майже щонічних масштабних ракетних і безпілотних ударів Росії, включаючи деякі, що значною мірою складаються з іранських ударних безпілотників.

• Президент України Володимир Зеленський попередив, що до весни 2026 року Росія змінить цілі своїх ударів далекобійними ракетами і безпілотниками, включивши до них українську логістичну та водну інфраструктуру.