1368-й день війни Росії в Україні. Хроніка

10:25 Вночі (з 19:00) росіяни атакували однією балістичною ракетою Іскандер-М із ТОТ АР Крим, та 104-ма ударними БпЛА типу Shahed, Гербера і безпілотниками інших типів із напрямків: Орел, Брянськ, Шаталово, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ РФ, Чауда - ТОТ АР Крим та ТОТ Донецьк, близько 65 із них – "шахеди".

За попередніми даними, станом на 09:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 89 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів (86%) на півночі, півдні та сході країни.

Зафіксовано влучання 13 ударних БпЛА на 15 локаціях, а також балістичної ракети на одній локації.

За минулі сім днів було збито чи локаційно втрачено 1063 із 1249 запущених по Україні БпЛА (разом – 85%).

10:00 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Порівняно зі всією наявною у військах на початок повномасштабного вторгнення в РФ техніки за час війни знищено:

332,5% танків (з них 0,2% за минулий тиждень),

136,0% бойових броньованих машин (з них 0,1% за минулий тиждень),

1119,3% артилерійських систем (з них 2,9% за минулий тиждень),

138,0% РСЗВ (з них 0,4% за минулий тиждень),

89,1% засобів ППО (з них 0,3% за минулий тиждень),

34,3% літаків (з них 0% за минулий тиждень),

38,8% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень).

09:45 Російські війська атакували Херсонську область, постраждали шестеро людей, повідомив голова ОВА Олександр Прокудін.

09:40 Російські війська за добу здійснили більше 530 обстрілів по 18 населеним пунктам Запорізької області, є постраждала, повідомив голова ОВА Іван Федоров.

09:35 Росіяни завдали масованого удару по півдню Одеської області у ніч на суботу, постраждали дві людини, повідомив голова ОВА Олег Кіпер.

09:25 РФ шахедами вночі атакувала пункт пропуску "Орлівка" на кордоні з Румунією, повідомили в Державній митній службі України.

09:15 Інтенсивність російських ракетних та авіаційних ударів по позиціях наших військ та населених пунктах (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:10 Інтенсивність російських атак (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:05 Інтенсивність російських атак на різних напрямках (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

08:55 Підсумкова інформація Генерального штабу ЗСУ про минулу добу російського вторгнення:

Загалом, протягом минулої доби зафіксовано 250 бойових зіткнень. Противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах двох ракетних ударів, двома ракетами, та 35 авіаційних ударів, скинувши 104 керовані бомби. Крім цього, здійснив 3843 обстріли, з них 114 - із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 3578 дронів-камікадзе. Агресор завдавав авіаційних ударів, зокрема по районах населених пунктів Гуляйполе Запорізької області; Придніпровське Херсонської області. За минулу добу ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили два райони зосередження особового складу та один інший важливий об’єкт противника. На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби відбулося 20 бойових зіткнень, ворог здійснив 118 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів, зокрема два – із реактивних систем залпового вогню. На Південно-Слобожанському напрямку противник 12 разів штурмував позиції наших підрозділів у районах Синельникового, Вовчанська та в напрямках Колодязного, Дворічанського й Кутьківки. На Куп’янському напрямку за добу відбулося шість атак окупантів. Сили оборони відбили штурмові дії противника у бік Петропавлівки, Богуславки та Піщаного. На Лиманському напрямку ворог атакував 23 рази, намагаючись просунутися вперед у районах населених пунктів Копанки, Греківка, Карпівка, Шандриголове, Новоселівка, Новомихайлівка, Торське та в напрямках населених пунктів Коровин Яр, Новий Мир, Шийківка, Дробишеве, Ставки. На Слов’янському напрямку поблизу Серебрянки, Дронівки, Виїмки та в напрямках Сіверська, Свято-Покровського, Пазено та Званівки, противник 17 разів атакував позиції наших військ. На Краматорському напрямку противник проводив дві наступальні дії поблизу Часового Яру. На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 29 атак в районах населених пунктів Олександро-Шультине, Плещіївка, Щербинівка, Клебан-Бик, Русин Яр, Полтавка та в напрямках Іванопілля, Берестка, Предтечиного, Степанівки й Софіївки. На Покровському напрямку наші захисники зупинили 66 штурмових і наступальних дій агресора у районах населених пунктів Шахове, Родинське, Червоний Лиман, Новоекономічне, Котлине, Удачне, Молодецьке, Новомиколаївка, Лисівка, Дачне, Філія та в напрямках населених пунктів Нове Шахове, Рівне, Мирноград, Гришине й Новопавлівка. На Олександрівському напрямку ворог 31 раз атакував наші позиції у районах населених пунктів Іванівка, Зелений Гай, Андріївка-Клевцове, Ялта, Січневе, Вороне, Степове, Вербове, Привільне, Воскресенка, Красногірське та в бік Олексіївки. На Гуляйпільському напрямку наші оборонці зупинили 10 ворожих атак у районі Рівнопілля та в напрямку Затишшя. На Оріхівському напрямку ворог вісім разів атакував позиції наших захисників в районах Щербаків, Степового та в напрямках Малої Токмачки, Новоданилівки, Новоандріївки й Приморського. На Придніпровському напрямку ворог здійснив одну безрезультатну спробу наблизитись до позицій українських підрозділів у напрямку Антонівського мосту. На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено. Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат у живій силі й техніці та активно підривають наступальний потенціал ворога в тилу. Загалом, минулої доби втрати російських загарбників склали 1170 осіб. Також українські воїни знешкодили чотири танки, сім бойових броньованих машин, дев’ять артилерійських систем, реактивну систему залпового вогню, один засіб протиповітряної оборони, 222 безпілотних літальних апарати оперативно-тактичного рівня та 74 одиниці автомобільної техніки окупантів.

08:00 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Президент Росії Путін продовжує заявляти, що його вимоги не зазнали істотних змін з часу саміту на Алясці в серпні 2025 року.

• За повідомленнями інсайдерів російського уряду, Кремль не підтримує запропонований 28-пунктний мирний план.

• Російські чиновники створюють інформаційні умови для відхилення 28-пунктного мирного плану, який задовольняє багато – але не всі – наполегливі військові вимоги Росії.

• Кремль досі не зміг створити умови, за яких російський народ погодився б на щось менше, ніж повна перемога Росії в Україні.

• Кремль також відхилив запропоновані США перемир'я та переговори в останні місяці, тоді як Україна постійно демонструвала готовність до діалогу та компромісу.

• Запропонований мирний план не наблизить Росію та Україну до справедливого та тривалого миру, а створить умови для поновлення російської агресії проти України в майбутньому.

• Путін і російські військові командири продовжують поширювати неправдиву інформацію про те, що перемога Росії є неминучою, щоб змусити Україну і Захід погодитися на вимоги Росії.

• Російські військові блогери та українські чиновники спростували багато з заявлених російськими командирами успіхів.

• Успіхи Росії на полі бою не є неминучими, і Кремль посилює зусилля, щоб перебільшити останні військові активності Росії, щоб переконати Україну здати території в Донецькій області, які російські війська навряд чи зможуть фактично захопити.

• Українські війська продовжують контрнаступ у напрямку Покровська, де ситуація залишається серйозною та динамічною.

• Російське військове командування, ймовірно, передислокує відносно елітні війська у напрямку Покровська, швидше за все, у відповідь на уповільнення темпів російського наступу.