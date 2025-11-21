В Axios опублікували 28 пунктів мирного плану адміністрації президента Дональда Трампа.

В Axios, посилаючись на отриманий проєкт документа та підтвердження від українських і американських посадовців, опублікували 28 пунктів мирного плану адміністрації президента Дональда Трампа, розробленого спеціальним посланцем Трампа Стівом Віткоффом за участі державного секретаря Марко Рубіо та зятя Трампа Джареда Кушнера (в процесі підготовки Віткофф проводив консультації з російським представником Кірілом Дмітрієвим).

Відбулися обговорення плану з секретарем РНБО України Рустемом Умєровим, який, за повідомленням New York Post, сприйняв його позитивно.

Президенту Володимиру Зеленському план у письмовій формі передав міністр армії США Ден Дрісколл. Зеленський описав план як «бачення» США, але не як остаточну пропозицію. Він сказав, що Україна чітко визначила свої червоні лінії й надасть свої пропозиції, щоб зробити план «дійсно значущим».

Неназваний американський посадовець повідомив Axios, що адміністрація розглядає план як «живий документ», який може бути змінений на основі обговорень зі сторонами. Він стверджував, що Україна позитивно поставилася до багатьох пунктів під час переговорів і змогла включити деякі зі своїх позицій.

Ці 28 пунктів відображають поточний план США станом на четвер, за винятком незначних змін у формулюваннях, які були внесені після його прийняття.

28 пунктів мирного плану

1. Суверенітет України буде підтверджено.

2. Між Росією, Україною та Європою буде укладено всеосяжну угоду про ненапад. Усі неоднозначності останніх 30 років будуть вважатися вирішеними.

3. Очікується, що Росія не буде вторгатися до сусідніх країн, а НАТО не буде розширюватися далі.

4. Між Росією та НАТО за посередництва США буде проведено діалог для розв'язання всіх питань безпеки та створення умов для деескалації з метою забезпечення глобальної безпеки та збільшення можливостей для співпраці та майбутнього економічного розвитку.

5. Україна отримає надійні гарантії безпеки.¹

6. Чисельність Збройних Сил України буде обмежена 600 000 осіб.²

7. Україна погоджується закріпити в своїй Конституції, що вона не приєднається до НАТО, а НАТО погоджується включити до свого статуту положення про те, що Україна не буде прийнята до Альянсу в майбутньому.

8. НАТО погоджується не розміщувати війська в Україні.

9. Європейські винищувачі будуть розміщені в Польщі.

10. Гарантія США:

• США отримають компенсацію за гарантію;

• Якщо Україна вторгнеться в Росію, вона втратить гарантію;

• Якщо Росія вторгнеться в Україну, крім рішучої скоординованої військової відповіді, будуть відновлені всі глобальні санкції, визнання нової території та всі інші переваги цієї угоди будуть скасовані;

• Якщо Україна безпричинно запустить ракету на Москву або Санкт-Петербург, гарантія безпеки буде визнана недійсною.

11. Україна має право на членство в ЄС і отримає короткостроковий преференційний доступ до європейського ринку, поки це питання розглядається.

12. Потужний глобальний пакет заходів для відновлення України, що включає, але не обмежується:

• Створення Фонду розвитку України для інвестування в швидкозростаючі галузі, включаючи технології, центри обробки даних та штучний інтелект.

• Співпраця США з Україною з метою спільного відновлення, розвитку, модернізації та експлуатації газової інфраструктури України, включаючи трубопроводи та сховища.

• Спільні зусилля з реабілітації територій, постраждалих від війни, для відновлення, реконструкції та модернізації міст і житлових районів.

• Розвиток інфраструктури.

• Видобуток корисних копалин і природних ресурсів.

• Світовий банк розробить спеціальний пакет фінансування для прискорення цих зусиль.

13. Росія буде реінтегрована в глобальну економіку:

• Зняття санкцій буде обговорюватися і узгоджуватися поетапно і у кожному випадку.

• Сполучені Штати укладуть довгострокову угоду про економічне співробітництво для взаємного розвитку в сферах енергетики, природних ресурсів, інфраструктури, штучного інтелекту, центрів обробки даних, проектів видобутку рідкісних металів в Арктиці та інших взаємовигідних корпоративних можливостей.

• Росія буде запрошена до повторного вступу до G8.

14. Заморожені кошти будуть використані наступним чином:

• 100 мільярдів доларів заморожених російських активів будуть інвестовані в очолювані США зусилля з відновлення та інвестування в Україну;

• США отримають 50% прибутку від цього підприємства. Європа додасть 100 мільярдів доларів, щоб збільшити обсяг інвестицій, доступних для відновлення України. Заморожені європейські кошти будуть розморожені. Решта заморожених російських коштів буде інвестована в окремий американо-російський інвестиційний інструмент, який буде реалізовувати спільні проєкти в конкретних сферах. Цей фонд буде спрямований на зміцнення відносин і збільшення спільних інтересів, щоб створити сильний стимул не повертатися до конфлікту.

15. Буде створено спільну американо-російську робочу групу з питань безпеки для сприяння та забезпечення дотримання всіх положень цієї угоди.

16. Росія закріпить у законодавстві свою політику ненападу на Європу та Україну.

17. Сполучені Штати та Росія домовляться про продовження терміну дії договорів про нерозповсюдження та контроль над ядерною зброєю, включаючи Договір СНО-1.⁴

18. Україна погоджується бути без'ядерною державою відповідно до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї.

19. Запорізька атомна електростанція буде запущена під наглядом МАГАТЕ, а вироблена електроенергія буде розподілятися між Росією та Україною порівну — 50:50.

20. Обидві країни зобов'язуються реалізувати освітні програми в школах і суспільстві, спрямовані на сприяння взаєморозумінню і толерантності до різних культур та ліквідацію расизму й упереджень:

• Україна прийме правила ЄС щодо релігійної толерантності та захисту мовних меншин.

• Обидві країни домовляться про скасування всіх дискримінаційних заходів і гарантування прав українських і російських ЗМІ та освіти.⁵

• Вся нацистська ідеологія та діяльність повинні бути відкинуті та заборонені.

21. Території:

• Крим, Луганська і Донецька області будуть визнані де-факто російськими, в тому числі Сполученими Штатами.

• Херсонська і Запорізька області будуть поділені вздовж лінії зіткнення, що означатиме де-факто визнання вздовж лінії зіткнення.

• Росія відмовиться від інших територій, які вона контролює за межами п'яти областей.

• Українські сили виведуть свої війська з частини Донецької області, яку вони зараз контролюють, і ця зона виведення буде вважатися нейтральною демілітаризованою буферною зоною, міжнародно визнаною як територія, що належить Російській Федерації. Російські сили не входитимуть у цю демілітаризовану зону.

22. Після узгодження майбутніх територіальних домовленостей як Російська Федерація, так і Україна зобов'язуються не змінювати ці домовленості силовими методами. У разі порушення цього зобов'язання будь-які гарантії безпеки не застосовуватимуться.

23. Росія не перешкоджатиме Україні використовувати річку Дніпро для комерційної діяльності, і будуть досягнуті домовленості про вільне транспортування зерна через Чорне море.

24. Буде створено гуманітарний комітет для вирішення невирішених питань:

• Усі полонені та тіла загиблих будуть обмінені на основі «всіх на всіх».

• Усі цивільні затримані та заручники будуть повернуті, включаючи дітей.

• Буде реалізовано програму возз'єднання сімей.

• Будуть вжиті заходи для полегшення страждань жертв конфлікту.

25. Україна проведе вибори через 100 днів.

26. Всі сторони, залучені до цього конфлікту, отримають повну амністію за свої дії під час війни і погодяться не висувати жодних претензій та не розглядати жодних скарг у майбутньому.

27. Ця угода буде юридично обов'язковою. Її виконання буде контролюватися та гарантуватися Радою миру, очолюваною президентом Дональдом Дж. Трампом. За порушення будуть накладені санкції.⁶

28. Після того, як всі сторони погодяться з цим меморандумом, перемир'я набере чинності негайно після того, як обидві сторони відступлять до узгоджених точок, щоб розпочати виконання угоди.

____________

Примітки Axios:

¹ Американський чиновник повідомив Axios, що це буде явною гарантією безпеки України з боку США, яка вперше офіційно обговорюється під час цих переговорів, хоча пропозиція не містить подальших деталей щодо того, що це означає.

² За даними українського чиновника, наразі чисельність Збройних сил України становить 800 000–850 000 осіб, а до війни вона становила близько 250 000 осіб.

³ Країни НАТО, включаючи Францію та Велику Британію, працюють над окремими пропозиціями, які передбачають розміщення невеликої кількості європейських військ на території України після війни. Цей план, здається, не враховує таку можливість.

⁴ Термін дії нового Договору СНО, останнього великого договору між США та Росією про контроль над озброєннями, закінчується в лютому.

⁵ Подібні ідеї були включені в план Трампа щодо миру між Ізраїлем і Палестиною 2020 року.

⁶ Таку ж загальну структуру Трамп запропонував для регулювання мирної угоди в Газі.